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استفزاز جديد.. حرق المصحف فى مدينة مالمو السويد

9/4/2023 10:18:46 AM
(MENAFN- Youm7) أقدم المهاجر العراقي سلوان موميكا على حرق نسخة من المصحف الشريف في مدينة مالمو السويدية، وحاول أحد الأشخاص منعه من فعل ذلك قبل أن تعتقله الشرطة.

وذكرت قناة "SVT" التليفزيونية أن "سلوان موميكا أحرق المصحف الشريف في شارع فيرنهيمستورغيت بمدينة مالمو، خلال مظاهرة أقامها اليوم الأحد، وحاول رجل إيقافه عن حرق نسخة القرآن، لكن الشرطة اعتقلته".

ووفقا للقناة، حضر حوالي 200 شخص التظاهرة، وكانت أجواء الحدث "متوترة"، وبحسب موقع الشرطة السويدية، "بعد أن غادر المنظم المكان، انتهى الحدث". ويشار أيضا إلى أن الشرطة اعتقلت عدة أشخاص آخرين في التظاهرة.

وكان اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا قد أثار موجة غضب واسعة على مستوى العديد من الدول والمنظمات الإسلامية، كما لا تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم، بعد إقدامه على جريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم أمام تجمعات نظمها في ستوكهولم.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي تلك الدول في أكثر من بلد عربي


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