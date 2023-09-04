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نيجيريا تنشر مئات المراكز لمد مظلة الحماية الاجتماعية بين مواطنيها

9/4/2023 10:18:45 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزيرة الشئون الإنسانية في نيجيريا، بيتا إيدو، عن خطة لإنشاء مراكز إنسانية في جميع مناطق الحكومة المحلية البالغ عددها 774 في البلاد.

وذكرت وزيرة الشئون الإنسانية في نيجيريا - في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية اليوم - أن المراكز الإنسانية تستهدف القضاء على الفقر في نيجيريا، موضحة أن المراكز تنشر السلع المحلية، والتي سيتم بيعها بأسعار أرخص للمواطنين.


وقالت إنه سيتم إرسال فرق مراقبة للوقوف على العمل في المراكز الإنسانية وتتبع سير العمل والتأكد من وصول المخصصات الغذائية للمواطنين المستحقين.


وأكدت على ضرورة التخفيف من حدة الفقر من خلال خلق فرص العمل، وإرسال التحويلات النقدية إلى الفئات المستحقة، وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الأعمال التجارية.



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