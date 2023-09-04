وقالت الشرطة إن السلطات تطارد ثلاثة رجال آخرين يعتقد أنهم أرسلوا في مهام تفجير مماثلة في أماكن أخرى في أوغندا.

ولم تكن الدوافع واضحة، لكن القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم داعش نفذت في السابق هجمات بالقنابل مميتة في أوغندا.

وكانت القوات الديمقراطية المتحالفة في الأصل جماعة متمردة أوغندية، لكن تم هزيمتها قبل أكثر من عقدين من الزمن وفرت إلى غابات شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تتمركز منذ ذلك الحين.

تم اعتقال المعتقل، الذي يدعى كينتو إبراهيم، بينما كان على وشك دخول الكنيسة الخمسينية، مركز لوباغا للمعجزات، في ضاحية لوباغا جنوب كمبالا.

وقال المتحدث باسم الشرطة باتريك أونيانجو للصحفيين إن أفراد الأمن حصلوا على معلومات استخباراتية عن هجمات مخطط لها على أماكن العبادة وأنهم تعقبوا إبراهيم.

وأضاف 'حصلنا على معلومات تفيد بأن أحد الإرهابيين قد تم إرساله بالفعل للقيام بمهمة، فقاموا بملاحقة الإرهابي'.

وقال أونيانجو إن المشتبه به كان يحمل حقيبة بها عبوة ناسفة بدائية الصنع قامت الشرطة بتفجيرها بأمان. وقال أونيانجو إنه أثناء الاستجواب اعترف بأن لديه ثلاثة شركاء تم إرسالهم أيضًا لتنفيذ هجمات مماثلة.

وقال أونيانجو 'إنه يساعدنا في تحديد مكان هؤلاء الأشخاص'، مضيفا أن المشتبه به محتجز بتهم تتعلق بالإرهاب.



