إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك الروسية

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فى مقاطعة كورسك الروسية الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية فى هجوم إرهابى فوق موسكو وبريانسك.



وكتب ستاروفويت على قناته فى "تلجرام": "تم رصد وتحييد طائرتين مسيرتين فى المناطق الحدودية للمقاطعة: بالقرب من بلدة كوزينو فى منطقة ريلسكى، وليس بعيدا عن قرية غورنال فى سودجانسكي".

وأضاف: "تم اكتشاف المسيرتين الأوكرانيتين باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية وتم إسقاطهما بواسطة بأسلحة مضادة للطائرات المسيرة. ولم تقع إصابات أو أضرار".

وقال أن القوات الأوكرانية أطلقت النار أيضا على بلدة تيتكينو فى منطقة غلوشكوفسكى ثلاث مرات، ولم يسجل وقوع إصابات أو أضرار.

وكثفت القوات الأوكرانية فى الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، فى محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

وفى أغسطس الماضى، حاولت قوات كييف مهاجمة مجمع "موسكو سيتي" الاقتصادى فى العاصمة الروسية موسكو بالمسيرات أكثر من مرة، ودمر الدفاع الجوى الروسى طائرة مسيّرة سقط حطامها فى منطقة إكسبوسنتر المجاورة للمجمع وألحق أضرارا بواجهة المبانى، كما تم إسقاط طائرتين أخريين فى 10 أغسطس استهدفت المنطقة ذاتها.



