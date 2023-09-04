Tuesday, 05 September 2023 03:10 GMT

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك الروسية

9/4/2023 10:18:44 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية رصدت وأسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فى منطقتى ريلسكى وسودجانسكى بالمقاطعة.

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فى مقاطعة كورسك الروسية الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية فى هجوم إرهابى فوق موسكو وبريانسك.

وكتب ستاروفويت على قناته فى "تلجرام": "تم رصد وتحييد طائرتين مسيرتين فى المناطق الحدودية للمقاطعة: بالقرب من بلدة كوزينو فى منطقة ريلسكى، وليس بعيدا عن قرية غورنال فى سودجانسكي".

وأضاف: "تم اكتشاف المسيرتين الأوكرانيتين باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية وتم إسقاطهما بواسطة بأسلحة مضادة للطائرات المسيرة. ولم تقع إصابات أو أضرار".

وقال أن القوات الأوكرانية أطلقت النار أيضا على بلدة تيتكينو فى منطقة غلوشكوفسكى ثلاث مرات، ولم يسجل وقوع إصابات أو أضرار.

وكثفت القوات الأوكرانية فى الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، فى محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

وفى أغسطس الماضى، حاولت قوات كييف مهاجمة مجمع "موسكو سيتي" الاقتصادى فى العاصمة الروسية موسكو بالمسيرات أكثر من مرة، ودمر الدفاع الجوى الروسى طائرة مسيّرة سقط حطامها فى منطقة إكسبوسنتر المجاورة للمجمع وألحق أضرارا بواجهة المبانى، كما تم إسقاط طائرتين أخريين فى 10 أغسطس استهدفت المنطقة ذاتها.



MENAFN04092023000132011024ID1107004386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث