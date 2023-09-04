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أوسوريو يركز على الجوانب البدنية للاعبى الزمالك

9/4/2023 10:18:43 AM
(MENAFN- Youm7) ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، على الجوانب البدنية مع اللاعبين خلال المران المسائي الذي أُجري اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.



وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية قوية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، كما أدى اللاعبون
تدريبات تأهيلية واستشفائية لعلاج الإرهاق.



وقاد هذه الفقرة علاء رجب مخطط الأحمال، وقام جميع أفراد الجهاز الفني للفريق بالإشراف عليها .



ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.



ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض
مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي .







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