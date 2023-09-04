أوسوريو يركز على الجوانب البدنية للاعبى الزمالك

أوسوريو يركز على الجوانب البدنية للاعبى الزمالك
التاريخ
9/4/2023 10:18:43 AM
(MENAFN- Youm7) ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، على الجوانب البدنية مع اللاعبين خلال المران المسائي الذي أُجري اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.
وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية قوية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، كما أدى اللاعبون
تدريبات تأهيلية واستشفائية لعلاج الإرهاق.
وقاد هذه الفقرة علاء رجب مخطط الأحمال، وقام جميع أفراد الجهاز الفني للفريق بالإشراف عليها .
ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.
وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض
مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي .
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