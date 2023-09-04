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على زهران يحقق ذهبية جهاز الحلق فى بطولة رومانيا الدولية

9/4/2023 10:18:43 AM
(MENAFN- Youm7) حقق على زهران، لاعب منتخب مصر للجمباز الفني ، الميدالية الذهبية والمركز الأول فى نهائى منافسات جهاز الحلق ببطولة رومانيا الدولية والمقامة حاليا بالعاصمة الرومانية "بوخارست" خلال الفترة من 1 وحتى 3، وذلك استعدادا لبطولة العالم.



ويشارك المنتخب المصري لرجال الجمباز الفني في بطولة رومانيا الدولية.



ويمثل أبناء النيل في هذه البطولة كل من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبد الرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر".



ويقود المنتخب فنيًا جمال مطر المدير الفني، وعرفات أحمد المدرب العام والخبير يڤجيني كوزين، ويترأس البعثة الدكتور محمد علي، كما يشارك شريف جودت كحكم مرافق.



ومن جانبه، هنا الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، اللاعب علي زهران على حصوله على الميدالية الذهبية فى ظل منافسة شرسة مع أبطال العالم فى بطولة رومانيا الدولية.



وأضاف أمين أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.



وأشار
أمين إلى أن منتخب الجمباز الفني رجال يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوى.







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