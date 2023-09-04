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مران الأهلى المسائى.. تدريبات تكتيكية وفقرة بدنية تحت إشراف أندويا

9/4/2023 10:18:42 AM
(MENAFN- Youm7) أنهى
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي، اليوم الأحد، والذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بمعسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وبدأ المران بالجزء البدني الذي يركز عليه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، حيث خاض اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة أندرس أندويا مخطط الأحمال.

وقام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، من أجل أداء بعض التدريبات بالكرة، وشهدت التركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية.

وينتظم الفريق في معسكر إعداد في دولة النمسا، يستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.


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