مران الأهلى المسائى.. تدريبات تكتيكية وفقرة بدنية تحت إشراف أندويا
التاريخ
9/4/2023 10:18:42 AM
(MENAFN- Youm7) أنهى
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي، اليوم الأحد، والذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بمعسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.
وبدأ المران بالجزء البدني الذي يركز عليه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، حيث خاض اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة أندرس أندويا مخطط الأحمال.
وقام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، من أجل أداء بعض التدريبات بالكرة، وشهدت التركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية.
وينتظم الفريق في معسكر إعداد في دولة النمسا، يستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.
ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.
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