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محمد عبد الغنى يصطحب نجله فى مران الزمالك

9/4/2023 10:18:41 AM
(MENAFN- Youm7) حرص محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على اصطحاب نجله "مالك"، خلال المران المسائي الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.



وقام لاعبو الفريق والجهاز الفني بالتقاط الصور التذكارية مع "مالك"، على هامش المران المسائي.



ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.



ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من غد الإثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض
مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي.







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