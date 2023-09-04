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رابطة الأندية تختار كولر أفضل مدير فنى فى الموسم الماضى

9/4/2023 10:18:38 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، اختيار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، كأفضل مدرب في الموسم الماضي، ونشر حساب الرابطة عبر تويتر صورة لمدرب القلعة الحمراء وعلق: "المارشال.. مارسيل كولر هو أفضل مدير فني في ‎دوري nile باختيارات جماهير ‎رابطة الأندية المحترفة على جميع المنصات".
وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد طرحت عبر صفحتها الرسمية استفتاء للجماهير لاختيار أفضل مدير فنى في الموسم المنقضي للدوري المصري 2022 – 2023.
واختارت رابطة الأندية 4 مدربين هم مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، وعلى ماهر المدير الفنى السابق لفيوتشر والحالى للمصرى، وباتشيكو مدرب بيراميدز وزوران مدرب الاتحاد السكندرى السابق.
ونجح مارسيل كولر في حصد العديد من الألقاب مع النادي الأهلي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق خلال الموسم الماضي، حيث توج بالدوري، وكأس مصر وبطولتين من كأس السوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم الماضي.









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