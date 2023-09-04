نقابة الموسيقيين تكرم الفنان وليد توفيق.. غدًا
التاريخ
9/4/2023 10:18:38 AM
(MENAFN- Youm7) ينظم مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، غدًا الإثنين، حفل تكريم للفنان وليد توفيق بمقر النقابة.
وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الحفل يقام تكريمًا وتقديرًا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفنى، مضيفًا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.
ومن المقرر أن يشارك في حفل التكريم كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء، مشيرًا إلى أن نقابة المهن الموسيقية بمصر تكن كل التقدير والاحترام لكل فنان مصرى وعربي قدم مشوارًا ساميًا علي المستوي الفني والأخلاقي.
أعرب النجم اللبناني
وليد توفيق
عن سعادته لنجاح حفله الأخير بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء. وقال توفيق فى تصريح لـ"اليوم السابع"، "جمهور مصر العظيم كان واحشنى وكنت متشوق للقائه بعد طول غياب، منها لله الكورونا اللى ابعدتنى عن شعب مصر العظيم، الجمهور المصرى ذواق ومضياف وأشكرهم على حسن استقبالهم وتفاعلهم فى الحفل".
وأضاف وليد توفيق: "بصراحة استمتعت بوجودى ضمن مهرجان القلعة الذى أعتبره قيمة فنية كبيرة وتشرفت بالمشاركة به، وأتمنى أن أشارك فيه كل عام".
MENAFN04092023000132011024ID1107004380
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.