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نقابة الموسيقيين تكرم الفنان وليد توفيق.. غدًا

9/4/2023 10:18:38 AM
(MENAFN- Youm7) ينظم مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، غدًا الإثنين، حفل تكريم للفنان وليد توفيق بمقر النقابة.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الحفل يقام تكريمًا وتقديرًا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفنى، مضيفًا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.

ومن المقرر أن يشارك في حفل التكريم كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء، مشيرًا إلى أن نقابة المهن الموسيقية بمصر تكن كل التقدير والاحترام لكل فنان مصرى وعربي قدم مشوارًا ساميًا علي المستوي الفني والأخلاقي.

أعرب النجم اللبناني
وليد توفيق
عن سعادته لنجاح حفله الأخير بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء. وقال توفيق فى تصريح لـ"اليوم السابع"، "جمهور مصر العظيم كان واحشنى وكنت متشوق للقائه بعد طول غياب، منها لله الكورونا اللى ابعدتنى عن شعب مصر العظيم، الجمهور المصرى ذواق ومضياف وأشكرهم على حسن استقبالهم وتفاعلهم فى الحفل".

وأضاف وليد توفيق: "بصراحة استمتعت بوجودى ضمن مهرجان القلعة الذى أعتبره قيمة فنية كبيرة وتشرفت بالمشاركة به، وأتمنى أن أشارك فيه كل عام".





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