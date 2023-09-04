آمبر هيرد، أثناء عودتها إلى منزلها الجديد في مدريد، داخل إسبانيا التي تعيش فيها حاليًا كانت ترتدي فستانًا وهي تسير برفقة أختها، وتمشي علي العكازين، وتبتسم للمصورين الذين استمروا في رصد حركتها.

من ناحية أخرى تسلط الأضواء مرة أخرى على المعركة القانونية المثيرة بين

جونى ديب

وزوجته السابقة أمبر هيرد، كجزء من فيلم وثائقى جديد على



وأدى الصراع بقاعة المحكمة فى أبريل 2022 بين نجم قراصنة الكاريبى، 60 عامًا، وممثلة أكوامان، 37 عامًا، إلى جدل واسع مع الملايين لمشاهدتهم فى المحكمة بسبب مزاعم إساءة المعاملة التى قدمتها أمبر ضد جونى فى 2018 بافتتاحية صحيفة واشنطن بوست.

تم تحليل كل شيء من ملابس جونى وأمبر إلى تعابير وجههم من قبل أشخاص فى جميع أنحاء العالم، وبدا كما لو أن كل موقع ثرثرة قد انتشرت وجوههم عبر صفحاتهم الرئيسية، ولا يمكنك حتى فتح تطبيقات مثل

TikTok

أو

Twitter

دون رؤية منشور آخر حولهم.