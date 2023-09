وفي محاولة يائسة لحمايته من "دارك وان"، يجب على جيش من الساحرات القويات أن يحسبن حساب قوته الجامحة وجنونه الزاحف، تدور عجلة الزمن، وتقترب المعركة الأخيرة على الرغم من اعتقاد راند أنه دمر راند وان، إلا أن الشر لم يختف من العالم.

في الموسم الثاني، تبحث التهديدات الجديدة والقديمة عن الأصدقاء الشباب من "تو ريفرز" المنتشرين في جميع أنحاء العالم.

ولكن المرأة التي وجدتهم وأرشدتهم أصبحت الآن عاجزة عن المساعدة، ولذلك يتوجب عليهم العثور على مصادر أخرى للقوة، في بعضهم البعض أو في أنفسهم، في النور أو في الظلام.

المسلسل من بطولة روزاموند بايك التي قامت ببطولة (Gone Girl, I Care a Lot) وأدت دور مويراين دامودريد، ودانيل هيني قام ببطولة (Criminal Minds) وأدى دور لان ماندراجوران، وجوشا سترادوسكي قام ببطولة (Gran Turismo) وأدى دور راند آل ثور، وزوي روبينز

(Power Rangers Ninja Steel) قام بدور نينايف آل ميرا،

ومادلين مادن

بطلة (Dora and the Lost City of Gold) قامت بدور إجوين آل فير، وماركوس روذرفورد بطل (Obey) قام بدور بيرين أيبارا، ودونال فين قام ببطولة (Rogue Heroes) وأدى دور مات كاوثون، وسيرا كوفيني بطلة

(Young Wallander) قامت بدور إيلين تراكاند.





The Continental: From the World of John Wick

يكشف مسلسل "ذا كونتننتال: من عالم جون ويك" المكون من ثلاثة أجزاء أصل الفيلم الأيقوني فندق من أجل القتلة، والذي يعد محور عالم جون ويك، وستتم مشاهدة المسلسل من خلال عيون الشاب وينستون سكوت، وهو يُجر إلى الجحيم في السبعينيات من القرن الماضي في مدينة نيويورك لمواجهة ماضٍ كان يعتقد بأنه تركه وراءه. يرسم وينستون مساراً مميتاً عبر العالم السفلي الغامض للفندق في محاولة مروعة للاستيلاء على الفندق والذي سيتوج على عرشه في النهاية.









Gen V

يستمد مسلسل Gen V قصته من مسلسل The Boys الشهير، وتدور أحداثه في جامعة Godolkin، وهي كلية مرموقة خاصة بالأبطال الخارقين، حيث يتدرب الطلاب ليكونوا الجيل المقبل من الأبطال، ويفضل أن يكون ذلك من خلال توصيات معينة. نعرف جميعنا ماذا يحدث عندما يصبح الأبطال سيئين، ولكن ليس كل الأبطال الخارقين يبدأون حياتهم بالفساد. وبعيدًا عن الفوضى الجامعية المعتادة المتمثلة بالشغف في العثور على الذات والاستمتاع بالحفلات، يواجه هؤلاء الطلاب مواقف عنيفة... بالمعنى الحرفي للكلمة. بينما يتنافس الطلاب على الشهرة والحصول على الدرجات الجيدة، فمن الواضح أن المخاطر أكبر بكثير عندما يتعلق الأمر بالقوى العظمى. عندما تكتشف مجموعة من الشباب الخارقين أن شيئًا أكبر وشريراً يحدث في الجامعة، يتم وضعهم تحت الاختبار: هل سيكونون الأبطال أم الأشرار في قصصهم؟

يضم طاقم المسلسل جاز سنكلير، وتشانس بيردومو، وليز برودواي، وشيلي كون، ومادي فيليبس، ولندن ثور، وديريك لوه، وآسا جيرمان، وباتريك شوارزنيجر، وشون باتريك توماس، وماركو بيجوسي. كما يشهد المسلسل مشاركة ضيفي الشرف كلانسي براون وجيسون ريتر، بالإضافة إلى مشاركة جيسي تي أوشر، وكلوديا دوميت، وكولبي مينيفي، وبي جيه بيرن، في أدوار تشابه أدوارهم في مسلسل The Boys.