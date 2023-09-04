وفي محاولة يائسة لحمايته من "دارك وان"، يجب على جيش من الساحرات القويات أن يحسبن حساب قوته الجامحة وجنونه الزاحف، تدور عجلة الزمن، وتقترب المعركة الأخيرة على الرغم من اعتقاد راند أنه دمر راند وان، إلا أن الشر لم يختف من العالم.

في الموسم الثاني، تبحث التهديدات الجديدة والقديمة عن الأصدقاء الشباب من "تو ريفرز" المنتشرين في جميع أنحاء العالم.

ولكن المرأة التي وجدتهم وأرشدتهم أصبحت الآن عاجزة عن المساعدة، ولذلك يتوجب عليهم العثور على مصادر أخرى للقوة، في بعضهم البعض أو في أنفسهم، في النور أو في الظلام.

المسلسل من بطولة روزاموند بايك التي قامت ببطولة (Gone Girl, I Care a Lot) وأدت دور مويراين دامودريد، ودانيل هيني قام ببطولة (Criminal Minds) وأدى دور لان ماندراجوران، وجوشا سترادوسكي قام ببطولة (Gran Turismo) وأدى دور راند آل ثور، وزوي روبينز

(Power Rangers Ninja Steel) قام بدور نينايف آل ميرا،

ومادلين مادن

بطلة (Dora and the Lost City of Gold) قامت بدور إجوين آل فير، وماركوس روذرفورد بطل (Obey) قام بدور بيرين أيبارا، ودونال فين قام ببطولة (Rogue Heroes) وأدى دور مات كاوثون، وسيرا كوفيني بطلة

(Young Wallander) قامت بدور إيلين تراكاند.





The Continental: From the World of John Wick

يكشف مسلسل "ذا كونتننتال: من عالم جون ويك" المكون من ثلاثة أجزاء أصل الفيلم الأيقوني فندق من أجل القتلة، والذي يعد محور عالم جون ويك، وستتم مشاهدة المسلسل من خلال عيون الشاب وينستون سكوت، وهو يُجر إلى الجحيم في السبعينيات من القرن الماضي في مدينة نيويورك لمواجهة ماضٍ كان يعتقد بأنه تركه وراءه. يرسم وينستون مساراً مميتاً عبر العالم السفلي الغامض للفندق في محاولة مروعة للاستيلاء على الفندق والذي سيتوج على عرشه في النهاية.









Gen V

يستمد مسلسل Gen V قصته من مسلسل The Boys الشهير، وتدور أحداثه في جامعة Godolkin، وهي كلية مرموقة خاصة بالأبطال الخارقين، حيث يتدرب الطلاب ليكونوا الجيل المقبل من الأبطال، ويفضل أن يكون ذلك من خلال توصيات معينة. نعرف جميعنا ماذا يحدث عندما يصبح الأبطال سيئين، ولكن ليس كل الأبطال الخارقين يبدأون حياتهم بالفساد. وبعيدًا عن الفوضى الجامعية المعتادة المتمثلة بالشغف في العثور على الذات والاستمتاع بالحفلات، يواجه هؤلاء الطلاب مواقف عنيفة... بالمعنى الحرفي للكلمة. بينما يتنافس الطلاب على الشهرة والحصول على الدرجات الجيدة، فمن الواضح أن المخاطر أكبر بكثير عندما يتعلق الأمر بالقوى العظمى. عندما تكتشف مجموعة من الشباب الخارقين أن شيئًا أكبر وشريراً يحدث في الجامعة، يتم وضعهم تحت الاختبار: هل سيكونون الأبطال أم الأشرار في قصصهم؟

يضم طاقم المسلسل جاز سنكلير، وتشانس بيردومو، وليز برودواي، وشيلي كون، ومادي فيليبس، ولندن ثور، وديريك لوه، وآسا جيرمان، وباتريك شوارزنيجر، وشون باتريك توماس، وماركو بيجوسي. كما يشهد المسلسل مشاركة ضيفي الشرف كلانسي براون وجيسون ريتر، بالإضافة إلى مشاركة جيسي تي أوشر، وكلوديا دوميت، وكولبي مينيفي، وبي جيه بيرن، في أدوار تشابه أدوارهم في مسلسل The Boys.