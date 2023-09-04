ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن تحفة نولان الأخيرة تخوض سباقا صعبا مع عدد من الأفلام خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يتخطي الفيلم حاجز المليار دولار خلال الأسبوع الجاري.

يركز فيلم

Oppenheimer

على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح

"Oppenheimer"

في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم

Oppenheimer

من إنتاج شركة

Universal

وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك.