Tuesday, 05 September 2023 03:09 GMT

فيلم كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer يقترب من تحقيق مليار دولار إيرادات

9/4/2023 10:18:32 AM
(MENAFN- Youm7) حقق فيلم
Oppenheimer
للمخرج العالمي كريستوفر نولان إيرادات تخطت حاجز الـ850 مليون دولار، مع توقعات تصل للمليار دولار نهاية الأسبوع الجاري، بعد سباق كبير مع عدد من الأفلام الأخرى في منافسة شباك التذاكر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن تحفة نولان الأخيرة تخوض سباقا صعبا مع عدد من الأفلام خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يتخطي الفيلم حاجز المليار دولار خلال الأسبوع الجاري.

يركز فيلم
Oppenheimer
على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح
"Oppenheimer"
في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم
Oppenheimer
من إنتاج شركة
Universal
وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك.


MENAFN04092023000132011024ID1107004377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث