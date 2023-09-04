وأصدرت نقابة الموسيقيين بيانا بعد الانتهاء من التحقيقات وجاءت القرارات كالآتى:

أولاً: منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية لما "أقذفته" بحفلها بالساحل الشمالي حيث انحرفت بالجمهور انحرافًا أخلاقيًا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

ثانيًا: تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.

ثالثًا: التحقيق مع مدير المطعم بالساحل الشمالي بسؤاله عن ظروف وملابسات التجاوزات والمخالفات في الحفل المذكور وعن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية للحفل وصرح بذلك المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى.