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5 أحجار كريمة تخفف ألم الفراق.. تقلل شعور القلق وتشجع على بداية جديدة

9/4/2023 10:18:31 AM
(MENAFN- Youm7) لا شك أن الانفصال عن حبيب أو شريك الحياة، أو حتى صداقة طويلة تعتبر تجربة مؤلمة وقاسية يمكن أن يمر بها أي شخص، وقد تكون سببًا كافيًا، للمرور بأسوأ حالة نفسية، وقد تصل إلى حد الاكتئاب، والانفصال عن الجميع، وقد يكون هناك حلول كثيرة كالحديث مع المقربين، أو الحاجة للتواصل مع معالج نفسي، وهناك من يتجه إلى استخدام الأحجار الكريمة الطبيعية، مع مزيد من ممارسة رياضة التأمل للتخفيف من آلام انفصاله، ويستعرض اليوم السابع بعض من تلك الأحجار المناسبة وفقًا لما نشره موقع "crystals for humanity".


الموف اون الجشمت

يعتقد أن الجمشت يتمتع باهتزازات مهدئة ومريحة، فإذا كنت تشعر بالقلق بسبب الانفصال، فإن إبقاء الجمشت بجوار سريرك أو في زجاجة المياه الكريستالية قد يساعد في تخفيف التوتر، إذا كنت تشعر بالرغبة في إرسال رسالة نصية أو الاتصال بحبيبك السابق، فتمسك بالجمشت بدلاً من ذلك.

الكالسيت البرتقالي

يعمل الكالسيت البرتقالي على تعزيز إحساسك بالمرح والثقة، وفي فترة الانفصال، يحتاج الفرد إلى الصفتين، حتى يستطيع استعادة نفسه، فهذا هو الحجر الذي يجب أن تحضره معك في مغامرتك، وتحركات أثناء الفترة الأولى من الانفصال ولا مانع من ارتدائه كإكسسوار يد أو حول رقبتك.


موف اون حجر القمر

يعمل هذا الحجر على تقوية حدسك حتى تتمكن من معالجة مشاعرك تجاه الانفصال بشكل أفضل، ويعتقد أيضًا أنه حجر رائع لرسم فصول جديدة في حياتك.

الماجنسيت

الماجنسيت هو حجر يتناغم بشكل خاص مع قلبك، ويعتقد أنه يساعد في التصور والتأمل المريح وحب الذات الرحيم، كما أنه يعمل على رعاية القلب المكسور.


التخلص من الم الفراق زهرة الكوارتز

إنه حجر الحب، أن إبقاء الكوارتز الوردي بالقرب منك أثناء الانفصال يمكن أن يساعد في فتح عينيك على كل الحب الموجود في حياتك في هذه اللحظة، حتى عندما تكون في حداد على علاقتك العاطفية قد يقدم أقرب أصدقائك وعائلتك نوعا مختلفا من الحب عما يقدمه شريكك، لكنه حب على الرغم من ذلك، ويشعرك أن الكثير من الناس يهتمون بك.


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