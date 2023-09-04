5 أحجار كريمة تخفف ألم الفراق.. تقلل شعور القلق وتشجع على بداية جديدة
التاريخ
9/4/2023 10:18:31 AM
(MENAFN- Youm7) لا شك أن الانفصال عن حبيب أو شريك الحياة، أو حتى صداقة طويلة تعتبر تجربة مؤلمة وقاسية يمكن أن يمر بها أي شخص، وقد تكون سببًا كافيًا، للمرور بأسوأ حالة نفسية، وقد تصل إلى حد الاكتئاب، والانفصال عن الجميع، وقد يكون هناك حلول كثيرة كالحديث مع المقربين، أو الحاجة للتواصل مع معالج نفسي، وهناك من يتجه إلى استخدام الأحجار الكريمة الطبيعية، مع مزيد من ممارسة رياضة التأمل للتخفيف من آلام انفصاله، ويستعرض اليوم السابع بعض من تلك الأحجار المناسبة وفقًا لما نشره موقع "crystals for humanity".
الموف اون الجشمت
يعتقد أن الجمشت يتمتع باهتزازات مهدئة ومريحة، فإذا كنت تشعر بالقلق بسبب الانفصال، فإن إبقاء الجمشت بجوار سريرك أو في زجاجة المياه الكريستالية قد يساعد في تخفيف التوتر، إذا كنت تشعر بالرغبة في إرسال رسالة نصية أو الاتصال بحبيبك السابق، فتمسك بالجمشت بدلاً من ذلك. الكالسيت البرتقالي
يعمل الكالسيت البرتقالي على تعزيز إحساسك بالمرح والثقة، وفي فترة الانفصال، يحتاج الفرد إلى الصفتين، حتى يستطيع استعادة نفسه، فهذا هو الحجر الذي يجب أن تحضره معك في مغامرتك، وتحركات أثناء الفترة الأولى من الانفصال ولا مانع من ارتدائه كإكسسوار يد أو حول رقبتك.
موف اون حجر القمر
يعمل هذا الحجر على تقوية حدسك حتى تتمكن من معالجة مشاعرك تجاه الانفصال بشكل أفضل، ويعتقد أيضًا أنه حجر رائع لرسم فصول جديدة في حياتك. الماجنسيت
الماجنسيت هو حجر يتناغم بشكل خاص مع قلبك، ويعتقد أنه يساعد في التصور والتأمل المريح وحب الذات الرحيم، كما أنه يعمل على رعاية القلب المكسور.
التخلص من الم الفراق زهرة الكوارتز
إنه حجر الحب، أن إبقاء الكوارتز الوردي بالقرب منك أثناء الانفصال يمكن أن يساعد في فتح عينيك على كل الحب الموجود في حياتك في هذه اللحظة، حتى عندما تكون في حداد على علاقتك العاطفية قد يقدم أقرب أصدقائك وعائلتك نوعا مختلفا من الحب عما يقدمه شريكك، لكنه حب على الرغم من ذلك، ويشعرك أن الكثير من الناس يهتمون بك.
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