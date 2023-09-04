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أغرب تقاليع حفلات التخرج فى العالم غير الرقص.. ملابس تنكرية وسباق إطارات

9/4/2023 10:18:30 AM
(MENAFN- Youm7) "ما لاقيت فرحان فى الدنيا زى الفرحان بنجاحه"، الأغنية الأشهر فى العقود الماضية، والتي تعلو الأصوات بها فرحًا بالنجاح، خاصة التخرج في الجامعة، هذا اليوم الذي يعتبر من أجمل الأيام التي تمر علينا في حياتنا، ننتظر حياة قادمة مليئة بكل ما هو جديد وناجح ونسعى لتحقيق طموحاتنا بعد الدراسة، الأمر الذي لا يتوقف عند احتفال الأهل والأصدقاء، بل إنه يصل إلى إقامة حفلات كبيرة تضم زملاء الدراسة والأساتذة لتقديم شهادات التخرج على أنغام الموسيقى والرقص، والذي أصبح تريند خلال هذه الفترة، لذا يستعرض اليوم السابع بعض من أغرب تقاليع حفلات التخرج حول العالم وفقًا لموقع "tle" كما يلي.


حفلات التخرج اللعب بالاطواق

في جامعة ويليسلي بالولايات المتحدة يجري الطلاب سباقا بالأطواق الخشبية، حيث يدونون أسمائهم على الأطواق ويبدأون مسابقة لدحرجتها حتى خط النهاية.


رمي الاطواق تغطية الخريج بالثلج

أما في إيطاليا والأرجنتين وأكسفورد في المملكة المتحدة هناك أحد التقاليع الغريبة التي يفعلها الطلاب ضمن حفلات التخرج وهي تغطية الطلاب الناجحين والمتخرجين بالفوم أو الثلج، وذلك بعد فترة طويلة من القاء بواقي الطعام مثل الكاتشب أو الصلصة على الطلاب الذي اعتبره أولياء الأمور أنه أمر مشين وسيء، فقاموا باستبداله بالثلج.


تغطية الخريج بالثلج التدخين مع الأساتذة

أما في جامعة نوتردام في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة، يعتبر التخرج من الخطوات الهامة في حياة الطالب الجامعي، وأنه وصل إلى مكانة مرتفعة ومرموقة، تجعله يشارك اساتذته التدخين في شرفة أحد المباني، وهذا الأمر يعتبر الأغرب في حفلات التخرج على الأطلاق.


التدخين مع الاساتذة الملابس التنكرية

أما في غالبية دول أوروبا واسيا يجعلون حفلات التخرج اشبه بالحفلات التنكرية، وذلك بارتداء ملابس مختلفة وغريبة ومميزة بشكل كبير، الأمر الذي يجعل هذا الحفل مميز للغاية من حيث كل شيء وكل تفاصيله تكون مبهرة.


الملابس التنكرية سيوف في فنلندا

بسبب وجود الكثير من النبلاء الشباب في الجامعات قديمًا، فإن هذا ينعكس على تقاليد التخرج في العديد من الجامعات، ففي جامعة لوند الفنلندية على سبيل المثال يجب على حاملي الدكتوراة ارتداء السيف المدني المعتمد رسميًا لجمهورية فنلندا المستقلة والذي يبلغ طوله 87 سم ويجب حمله على الجانب الأيسر. أما النساء المتخرجات يحملن حزامًا أو أي وسيلة مساعدة مماثلة أخرى تتناسب مع الزي كي يتمكن من حمل السيف الذي يزن 1.6 رطلاً.


سيف



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