في جامعة ويليسلي بالولايات المتحدة يجري الطلاب سباقا بالأطواق الخشبية، حيث يدونون أسمائهم على الأطواق ويبدأون مسابقة لدحرجتها حتى خط النهاية.



أما في إيطاليا والأرجنتين وأكسفورد في المملكة المتحدة هناك أحد التقاليع الغريبة التي يفعلها الطلاب ضمن حفلات التخرج وهي تغطية الطلاب الناجحين والمتخرجين بالفوم أو الثلج، وذلك بعد فترة طويلة من القاء بواقي الطعام مثل الكاتشب أو الصلصة على الطلاب الذي اعتبره أولياء الأمور أنه أمر مشين وسيء، فقاموا باستبداله بالثلج.

أما في جامعة نوتردام في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة، يعتبر التخرج من الخطوات الهامة في حياة الطالب الجامعي، وأنه وصل إلى مكانة مرتفعة ومرموقة، تجعله يشارك اساتذته التدخين في شرفة أحد المباني، وهذا الأمر يعتبر الأغرب في حفلات التخرج على الأطلاق.

أما في غالبية دول أوروبا واسيا يجعلون حفلات التخرج اشبه بالحفلات التنكرية، وذلك بارتداء ملابس مختلفة وغريبة ومميزة بشكل كبير، الأمر الذي يجعل هذا الحفل مميز للغاية من حيث كل شيء وكل تفاصيله تكون مبهرة.

بسبب وجود الكثير من النبلاء الشباب في الجامعات قديمًا، فإن هذا ينعكس على تقاليد التخرج في العديد من الجامعات، ففي جامعة لوند الفنلندية على سبيل المثال يجب على حاملي الدكتوراة ارتداء السيف المدني المعتمد رسميًا لجمهورية فنلندا المستقلة والذي يبلغ طوله 87 سم ويجب حمله على الجانب الأيسر. أما النساء المتخرجات يحملن حزامًا أو أي وسيلة مساعدة مماثلة أخرى تتناسب مع الزي كي يتمكن من حمل السيف الذي يزن 1.6 رطلاً.



