يعتبر الجرجير من الخضراوات الورقية التي يمكن زراعتها طوال العام، لكنها مناسبة أكثر للزراعة في الفترة بين الصيف والخريف، وذلك لاعتدال درجة الحرارة، ووجود شمس متوسطة الحرارة، كما أنه من الخضراوات المغذية الجميلة التي يمكن تناوله كما هي بعد غسلها وتنظيفها من الطين، أو تقطيعها وإدخالها مع السلطة.

الجزر من أكثر النباتات الموجودة طوال العام إلا أنها تكون أكثر حلاوة في الأوقات الباردة، حيث إن هذا الجو يحول النشويات الموجودة فيه إلى سكر، ويفضل البدء في زراعته قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر من أول موجة صقيع؛ كما أنه لا يحتاج سوى ضوء شمس والقليل من المياه، وغزالة الحشائش من حوله.

أما عن الثوم فهو من أكثر النباتات المناسبة لزراعتها في هذه الفترة، على الرغم من أن البعض يرى أنه يمكن أن يغير رائحة المنزل، إلا أنه لا يكون له رائحة طوال فترة زراعته، وهو من النباتات التي لا تحتاج الكثير من العناية، فقط تربة واسعة والقليل من المياه، كما أن زراعته مناسبة أيضا في طرد الحشرات المؤذية.

الفجل مثله مثل الجرجير، يمكن زراعته طوال العام إلا أنه يكون أكثر حلاوة في الفترة بين الصيف والخريف، فعليك فقط توفير التربة، والشمس والمياه، وذلك ليعطي لك المزيد من الأوراق ذات الطعم المميز، والرأس البيضاء الصغيرة التي يمكن تناولها بالكثير من الطرق.



