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4 خضراوات يمكن زراعتها لتنمو فى فصل الخريف.. منها الجرجير والثوم

9/4/2023 10:18:30 AM
(MENAFN- Youm7) تعتبر النباتات المنزلية واحدة من الطرق التي يلجأ إليها الكثير للحفاظ على طاقة منزله، وتحسين الجو، وهناك أيضًا من يستغلها في زراعة نباتات يمكن الاستفادة منها سواء بتناولها بشكلها الطبيعي، أو حتى لإضافتها في الطعام، أو نباتات تستخدم في العناية بالبشرة والشعر، ومع اقتراب نهاية فصل الصيف ودخول فصل الخريف، هناك نباتات يمكن زراعتها في حديقة المنزل، أو حتى في البلكونة، وتنمو في هذا التوقيت من العام وفقًا لما نشره موقع "washingtonpost".

الجرجير

يعتبر الجرجير من الخضراوات الورقية التي يمكن زراعتها طوال العام، لكنها مناسبة أكثر للزراعة في الفترة بين الصيف والخريف، وذلك لاعتدال درجة الحرارة، ووجود شمس متوسطة الحرارة، كما أنه من الخضراوات المغذية الجميلة التي يمكن تناوله كما هي بعد غسلها وتنظيفها من الطين، أو تقطيعها وإدخالها مع السلطة.


الجرجير جزر

الجزر من أكثر النباتات الموجودة طوال العام إلا أنها تكون أكثر حلاوة في الأوقات الباردة، حيث إن هذا الجو يحول النشويات الموجودة فيه إلى سكر، ويفضل البدء في زراعته قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر من أول موجة صقيع؛ كما أنه لا يحتاج سوى ضوء شمس والقليل من المياه، وغزالة الحشائش من حوله.


الجزر ثوم

أما عن الثوم فهو من أكثر النباتات المناسبة لزراعتها في هذه الفترة، على الرغم من أن البعض يرى أنه يمكن أن يغير رائحة المنزل، إلا أنه لا يكون له رائحة طوال فترة زراعته، وهو من النباتات التي لا تحتاج الكثير من العناية، فقط تربة واسعة والقليل من المياه، كما أن زراعته مناسبة أيضا في طرد الحشرات المؤذية.


الثوم الفجل

الفجل مثله مثل الجرجير، يمكن زراعته طوال العام إلا أنه يكون أكثر حلاوة في الفترة بين الصيف والخريف، فعليك فقط توفير التربة، والشمس والمياه، وذلك ليعطي لك المزيد من الأوراق ذات الطعم المميز، والرأس البيضاء الصغيرة التي يمكن تناولها بالكثير من الطرق.


الفجل



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