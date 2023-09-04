4 خضراوات يمكن زراعتها لتنمو فى فصل الخريف.. منها الجرجير والثوم
التاريخ
9/4/2023 10:18:30 AM
(MENAFN- Youm7) تعتبر النباتات المنزلية واحدة من الطرق التي يلجأ إليها الكثير للحفاظ على طاقة منزله، وتحسين الجو، وهناك أيضًا من يستغلها في زراعة نباتات يمكن الاستفادة منها سواء بتناولها بشكلها الطبيعي، أو حتى لإضافتها في الطعام، أو نباتات تستخدم في العناية بالبشرة والشعر، ومع اقتراب نهاية فصل الصيف ودخول فصل الخريف، هناك نباتات يمكن زراعتها في حديقة المنزل، أو حتى في البلكونة، وتنمو في هذا التوقيت من العام وفقًا لما نشره موقع "washingtonpost". الجرجير
يعتبر الجرجير من الخضراوات الورقية التي يمكن زراعتها طوال العام، لكنها مناسبة أكثر للزراعة في الفترة بين الصيف والخريف، وذلك لاعتدال درجة الحرارة، ووجود شمس متوسطة الحرارة، كما أنه من الخضراوات المغذية الجميلة التي يمكن تناوله كما هي بعد غسلها وتنظيفها من الطين، أو تقطيعها وإدخالها مع السلطة.
الجرجير جزر
الجزر من أكثر النباتات الموجودة طوال العام إلا أنها تكون أكثر حلاوة في الأوقات الباردة، حيث إن هذا الجو يحول النشويات الموجودة فيه إلى سكر، ويفضل البدء في زراعته قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر من أول موجة صقيع؛ كما أنه لا يحتاج سوى ضوء شمس والقليل من المياه، وغزالة الحشائش من حوله.
الجزر ثوم
أما عن الثوم فهو من أكثر النباتات المناسبة لزراعتها في هذه الفترة، على الرغم من أن البعض يرى أنه يمكن أن يغير رائحة المنزل، إلا أنه لا يكون له رائحة طوال فترة زراعته، وهو من النباتات التي لا تحتاج الكثير من العناية، فقط تربة واسعة والقليل من المياه، كما أن زراعته مناسبة أيضا في طرد الحشرات المؤذية.
الثوم الفجل
الفجل مثله مثل الجرجير، يمكن زراعته طوال العام إلا أنه يكون أكثر حلاوة في الفترة بين الصيف والخريف، فعليك فقط توفير التربة، والشمس والمياه، وذلك ليعطي لك المزيد من الأوراق ذات الطعم المميز، والرأس البيضاء الصغيرة التي يمكن تناولها بالكثير من الطرق.
الفجل
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