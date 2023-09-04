Tuesday, 05 September 2023 03:09 GMT

أكلات تحمل أسماء مشاهير.. دجاج بوب مارلى أبرزها

9/4/2023 10:18:30 AM
(MENAFN- Youm7) كما يقال لكل شيخ طريقة، ففي الوقت الذي توجد هناك طرق ثابتة لتقديم أي وجبة، إلا أن كل شخص يقوم بتقديمها بطريقته الخاصة، فهناك من يستبدل بهارا معين بآخر، أو نوع كريمة حلوة بأقل حلاوة، وقد تكون تلك الطريقة مناسبة أكثر وأريح للجميع، ليس ذلك مع الأناس العاديين فحسب بل مع المشاهير أيضا، وهذا ما جعل بعض المشاهير يطلقون أسماءهم على أطباق معينة، قاموا هم بتجهيزها، أو ساهم في إعدادها، وتستعرض "اليوم السابع"، أشهر الأطباق التي سميت بأسماء المشاهير.

ميلك شيك مارلين مونرو

اشتهرت الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة مارلين مونرو بحبها للآيس كريم، وتكريما لها ابتكر مطعم ميلز درايف إن الشهير في هوليوود مشروب مارلين مونرو ميلك شيك، وهو حلوى تمزج بين آيس كريم الفانيليا والحلوى الساخنة والكريمة المخفوقة.


مارلين مونرو طاجن جون واين

طبق جون واين هو طبق مستوحى من حب الممثل للطعام الحار، وهو عبارة عن مزيج من الدجاج الحار والهالابينو والجبنة الشيدر مع مزيد من رقائق التورتيلا المقرمشة.


جون واين ساندويتش إلفيس بريسلي

كان ملك الروك أند رول يحب الطعام بشدة، وخاصة شطيرة زبدة الفول السوداني والموز، وهو يعتبر الساندويتش المفضل لدية، يتم تحضيره بشكل أساسي عن طريق تقطيع رغيف خبز طازج إلى شرائح، ووضعه في طبقات مع زبدة الفول السوداني وشرائح الموز، ثم تسخينه حتى يصبح دافئا.


سندوتش الفيس برسلي دجاج بوب مارلي سبايسي جيرك

كان بوب مارلي يحب النكهات الكاريبية الحارة، دجاج بوب مارلي سبايسي جيرك هو طبق دجاج متبل بتوابل جامايكا ومشوي، طبق يجسد حب مارلي للتوابل في كل قضمة.


بوب مارلي طبق كرات لحم عشق لوسيل بول

كانت لوسيل بول ممثلة شهيرة تحب كرات لحم وهي مجموعة متنوعة حارة من كرات اللحم المشهورة بوصفتها التي تناقلتها عائلة بول.


لوسيل بول مارلين ديتريش وطبق الرنجة

تحب مارلين ديتريش سمك الرنجة، وهي سمكة معروفة بمذاقها الغني واللذيذ، وهذا الطبق مصنوع من الرنجة المخللة ويُقدَّم مع الخضراوات المختلفة والقشدة الحامضة.


مارلين ديتريش



MENAFN04092023000132011024ID1107004371

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث