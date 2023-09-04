أكلات تحمل أسماء مشاهير.. دجاج بوب مارلى أبرزها

أكلات تحمل أسماء مشاهير.. دجاج بوب مارلى أبرزها
التاريخ
9/4/2023 10:18:30 AM
(MENAFN- Youm7) كما يقال لكل شيخ طريقة، ففي الوقت الذي توجد هناك طرق ثابتة لتقديم أي وجبة، إلا أن كل شخص يقوم بتقديمها بطريقته الخاصة، فهناك من يستبدل بهارا معين بآخر، أو نوع كريمة حلوة بأقل حلاوة، وقد تكون تلك الطريقة مناسبة أكثر وأريح للجميع، ليس ذلك مع الأناس العاديين فحسب بل مع المشاهير أيضا، وهذا ما جعل بعض المشاهير يطلقون أسماءهم على أطباق معينة، قاموا هم بتجهيزها، أو ساهم في إعدادها، وتستعرض "اليوم السابع"، أشهر الأطباق التي سميت بأسماء المشاهير. ميلك شيك مارلين مونرو
اشتهرت الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة مارلين مونرو بحبها للآيس كريم، وتكريما لها ابتكر مطعم ميلز درايف إن الشهير في هوليوود مشروب مارلين مونرو ميلك شيك، وهو حلوى تمزج بين آيس كريم الفانيليا والحلوى الساخنة والكريمة المخفوقة.
مارلين مونرو طاجن جون واين
طبق جون واين هو طبق مستوحى من حب الممثل للطعام الحار، وهو عبارة عن مزيج من الدجاج الحار والهالابينو والجبنة الشيدر مع مزيد من رقائق التورتيلا المقرمشة.
جون واين ساندويتش إلفيس بريسلي
كان ملك الروك أند رول يحب الطعام بشدة، وخاصة شطيرة زبدة الفول السوداني والموز، وهو يعتبر الساندويتش المفضل لدية، يتم تحضيره بشكل أساسي عن طريق تقطيع رغيف خبز طازج إلى شرائح، ووضعه في طبقات مع زبدة الفول السوداني وشرائح الموز، ثم تسخينه حتى يصبح دافئا.
سندوتش الفيس برسلي دجاج بوب مارلي سبايسي جيرك
كان بوب مارلي يحب النكهات الكاريبية الحارة، دجاج بوب مارلي سبايسي جيرك هو طبق دجاج متبل بتوابل جامايكا ومشوي، طبق يجسد حب مارلي للتوابل في كل قضمة.
بوب مارلي طبق كرات لحم عشق لوسيل بول
كانت لوسيل بول ممثلة شهيرة تحب كرات لحم وهي مجموعة متنوعة حارة من كرات اللحم المشهورة بوصفتها التي تناقلتها عائلة بول.
لوسيل بول مارلين ديتريش وطبق الرنجة
تحب مارلين ديتريش سمك الرنجة، وهي سمكة معروفة بمذاقها الغني واللذيذ، وهذا الطبق مصنوع من الرنجة المخللة ويُقدَّم مع الخضراوات المختلفة والقشدة الحامضة.
مارلين ديتريش
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