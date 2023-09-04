أكلات تحمل أسماء مشاهير.. دجاج بوب مارلى أبرزها

اشتهرت الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة مارلين مونرو بحبها للآيس كريم، وتكريما لها ابتكر مطعم ميلز درايف إن الشهير في هوليوود مشروب مارلين مونرو ميلك شيك، وهو حلوى تمزج بين آيس كريم الفانيليا والحلوى الساخنة والكريمة المخفوقة.

طبق جون واين هو طبق مستوحى من حب الممثل للطعام الحار، وهو عبارة عن مزيج من الدجاج الحار والهالابينو والجبنة الشيدر مع مزيد من رقائق التورتيلا المقرمشة.

كان ملك الروك أند رول يحب الطعام بشدة، وخاصة شطيرة زبدة الفول السوداني والموز، وهو يعتبر الساندويتش المفضل لدية، يتم تحضيره بشكل أساسي عن طريق تقطيع رغيف خبز طازج إلى شرائح، ووضعه في طبقات مع زبدة الفول السوداني وشرائح الموز، ثم تسخينه حتى يصبح دافئا.

كان بوب مارلي يحب النكهات الكاريبية الحارة، دجاج بوب مارلي سبايسي جيرك هو طبق دجاج متبل بتوابل جامايكا ومشوي، طبق يجسد حب مارلي للتوابل في كل قضمة.

كانت لوسيل بول ممثلة شهيرة تحب كرات لحم وهي مجموعة متنوعة حارة من كرات اللحم المشهورة بوصفتها التي تناقلتها عائلة بول.

تحب مارلين ديتريش سمك الرنجة، وهي سمكة معروفة بمذاقها الغني واللذيذ، وهذا الطبق مصنوع من الرنجة المخللة ويُقدَّم مع الخضراوات المختلفة والقشدة الحامضة.



