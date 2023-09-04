



التخطيط: 1.8 تريليون جنيه استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال 23/24

أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (23/2024) والعامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).





فتح برج مأخذ سور مجرى العيون للزيارة مجانا لمدة 5 أيام

بمناسبة افتتاحه، منذ أيام، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، قرر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار فتح برج مأخذ سور مجرى العيون الأثرى مجانًا للزيارة، وذلك بدءا من اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.





أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 2220 جنيها للجرام عيار 21

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر والبورصة العالمية حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2220 جنيها للجرام.





وزير الإسكان: تشغيل أول محطة صرف صحي تستخدم الحمأة فى توليد الكهرباء بالمدن الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، تشغيل "منظومة هواضم الحمأة" الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا"، بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام المعالجة الثنائية المتقدمة، بطاقة 250 ألف م3 يومياً





مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية 5.5% لخام برنت و7.2% للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 5.5%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 7.2%.





هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.78% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه.