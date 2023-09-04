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ننشر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

9/4/2023 10:18:29 AM
(MENAFN- Youm7) تنشر الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 951 لسنة 2003.


وجاء نص اللائحة وفقا لما يلي:






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