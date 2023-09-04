ننشر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
التاريخ
9/4/2023 10:18:29 AM
(MENAFN- Youm7) تنشر الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 951 لسنة 2003.
وجاء نص اللائحة وفقا لما يلي:
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