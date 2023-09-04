Tuesday, 05 September 2023 03:09 GMT

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 3-9-2023

9/4/2023 10:18:28 AM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 3-9-2023.



إيقاف التداول على 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأسمنت سيناء، ومصر للأسواق الحرة، والعربية للصناعات الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجولدن تكس للأصواف.





البورصة تخسر 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.268 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 867.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.36%، والعرب على 5.62%، واستحوذت المؤسسات على 13.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.34%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 35.9 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 210.5 ألف جنيه، 52.5 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 18726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 22553 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 7838 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5566 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1371 نقطة.



وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:



- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 20.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.69%.



- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.247 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.36%.



- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 6.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.45%.



- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 4.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.75%.



- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 21.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.91%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 13.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.54%.



- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 10.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7%.



- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 7.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.92%.



- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.73%.



- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 10.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.01%.







MENAFN04092023000132011024ID1107004368

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث