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أسعار الذهب تنخفض 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 2215 جنيها

9/4/2023 10:18:28 AM
(MENAFN- Youm7) تراجع سعر الذهب مساء اليوم الأحد وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2215 جنيها للجرام مقابل 2220 جنيها للجرام في التعاملات الصباحية بانخفاض بلغ 5 جنيهات.



أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2532 جنيها.

عيار 21 يسجل 2215 جنيها.

عيار 18 يسجل 1899 جنيها.

الجنيه الذهب 17720 جنيها.





توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
واجه الذهب مقاومة فنية حول مناطق المستوى 1950 دولار للأونصة، ليتوقف ارتفاع الذهب ويعود إلى التذبذب فوق المستوى 1940 دولار للأونصة في انتظار بيانات تقرير الوظائف اليوم والذي يعد حافز قوي لتحريك الذهب في أي من الاتجاهيين على حسب البيانات.



على الرغم من التعافي الأخير في أسعار الذهب إلا أن الهبوط لا يزال هو المسيطر بشكل عام، ويحتاج الذهب إلى زخم صعود يدفعه إلى الاستقرار فوق منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة حتى يثبت أقدامه ويستمر في الصعود.



أما في حالة الهبوط فقد نشهد تراجعات قوية كون الاتجاه الهابط هو المسيطر حالياً، وستكون أمام الذهب محطات في الهبوط عند منطقة المستوى 1930 دولار للأونصة ومن بعده منطقة المستوى 1910 دولار للأونصة، ثم المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.



وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً فتستمر في التداول فوق 2200 جنيه للجرام عيار 21 في محاولات مستمر لكسر هذا المستوى، والذي قد يفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.







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