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جاك فرانسوا مينو.. لماذا لا يحبه المصريون؟

9/4/2023 10:18:27 AM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم ذكرى ميلاد الجنرال الفرنسى جاك فرانسوا مين ، وعلى الرغم من كونه قاد جيوش فرنسا للخروج من مصر، وعلى الرغم من إعلانه إسلامه وأطلق على نفسه اسم عبد الله مينو، إلا أن المصريين لا يحبونه أبدًا، فما السبب فى ذلك؟



لقد أذى جاك فرانسوا مينو المصريين بأشكال مختلفة، لعل أشهر هذه الأشكال هو زواجه من امرأة مصرية تسمى "زبيدة البواب" وأنه بعدما أخذها معه إلى بلاده أذاقها الهوان وأساء إليها.



وكان "جاك مينو" حاكم مدينة رشيد يبحث عن زوجة مصرية بغرض التقرب من أهل رشيد عن طريق مصاهرتهم، لذلك وقع اختياره على "زبيدة".



وقد وافقت عائلة "البواب" على زواج ابنتهم من الجنرال الفرنسى بشرط إعلان إسلامه، وتم عقد الزواج فى وثيقة بمحكمة رشيد الشرعية فى 25 رمضان 1213 هجرية الموافق 2 مارس 1799 ميلادية، وتضمنت الوثيقة اعتناق الجنرال للإسلام وتسمى فى الوثيقة باسم "عبد الله مينو" كما أثبتت وثيقة الزواج من زبيدة إنها أصغر منه بثلاثين عامًا.



وكان صداق زبيدة الذى قدمه لها «مينو» 100 محبوب كل واحد منها بمائة وثمانين نصفها فضة، كما تضمنت فى أحد شروطها أن يدفع لها مينو 2000 ريال نظير فراقه لها فى حالة الطلاق وإن مات وكانت لا تزال فى عصمته تأخذ من ماله الألفى ريال.



وتوجد رسالة يصف فيها مينو «زبيدة» لأحد أصدقائه فيقول فيها: «زوجتى طويلة القامة، مبسوطة الجسم، حسنة الصورة من جميع الوجوه، لها عينان رائعتان، ولون بشرتها هو اللون المصرى المألوف، وشعرها طويل فاحم، وهى لطيفة الطبع، وجدتها تتقبل كثيرًا من العادات الفرنسية بنفور أقل مما توقعت، وأنا لم ألح عليها بعد فى الخروج سافرة على الرجال، ولن أنتفع بما أباحه النبى من الزواج بأربع نساء، فإن فى زوجة واحدة أكثر من الكفاية".



عاشت زبيدة مع مينو وأنجبت منه ولدًا سمته «سليمان مراد جاك» فى 27 نوفمبر عام 1800.



عقب خروج الحملة من مصر أصبح مينو حاكمًا لإقليم فلورنسا فترك زبيدة مع ولدها الصغير فى مارسيليا.



سكنت زبيدة فى مدينة مارسيليا بينما تولى «مينو» إدارة حكم ثلاث مدن خلال خمس سنوات ورغم كل مناصبه لم ينس أصله فعاشر سيدات واتخذ عشيقات لنفسه أغلبهن من راقصات الحانات تاركًا زوجته ونجله ومع تراكم الديون عليه فضلاً عن سوء أخلاقه، تم طرده من الخدمة العسكرية فى باريس، وكانت زبيدة مقيمةً فى منزلها وحدها بصحبة ولدها، ولم يرعهما سوى خادمها «سرور» وكانت زيارات مينو لها قليلة وقد أنجب منها ولدًا آخر، ثم وقعت الكارثة حيث ارتد مينو عن الإسلام وقرر التوجه إلى زوجته ليأخذ الولد الثانى لتعميده فى المسيحية وهو الأمر الذى رفضته زبيدة لكنها فى النهاية أجبرت وتم تعميد ولدها الذى تربى فى أسرة فرنسيةٍ فيما بعد.



وذكر رفاعة الطهطاوى " لا يُعْرَف أى شيء عن نهاية زبيدة على مستوى اليقين، سوى بعض تكهنات المؤرخين أن ولدها الأكبر توفى فى ظروف غامضة، ولم تستطع الوصول إلى نجلها الثانى خاصة بعد وفاة مينو سنة 1810 فى الستين من عمره، كما أن أهلها لم يتمكنوا من الوصول إليها، حيث عاشت فى شوارع مارسيليا تتسكع فى طرقاتها".









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