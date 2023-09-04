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تتويج الملك ريتشارد الأول.. أول قرارات ملك الإنجليز مذبحة اعرف القصة

9/4/2023 10:18:26 AM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم الذكرى الـ834، على تتويج الملك ريتشارد الأول ، المعروف بـ قلب الأسد، ملكًا على إنجلترا، وذلك فى 3 سبتمبر عام 1189، خلفًا لوالده هنرى الثانى ملك إنجلترا، لكن يبدو أن خبر تتويج ريتشارد كان خبرًا سيئًا ليهود إنجلترا، الذين منعوا من الاحتفال، وكذلك النساء، وتم تجريد الشخصيات اليهودية التى تجرأت على تحدى المرسوم وظهر عليها وهى تحمل هدايا للملك الجديد، وجلدت وأبعدت من المحكمة.



أعلن ريتشارد رسميًا دوق نورماندي في العشرين من يوليو عام 1189 ثم توّج ملكًا في دير وستمنستر في الثالث من سبتمبر من نفس العام. منع ريتشارد جميع اليهود والنساء من حضور مراسم التتويج. على الرغم من ذلك، حضر بعض قادة اليهود مقدمين له الهدايا، وفقًا للمؤرخ رالف ديكيتو، قام أتباع ريتشارد بضرب وجلد اليهود وتجريدهم مما بحوزتهم ومن ثم طردهم إلى الخارج.



وبحسب ما يذكره كتاب "المسألة اليهودية" للدكتور عبدالله حسين، فأثناء احتفال ريتشارد بتتويجه ملكا أشاع الغوغاء فى إنجلترا أن الملك الجديد أمر بذبح اليهود، وسرعان ما كانوا فريسة السلب والنهب، وكانت دورهم عرضة للحريق والدمار، وزاد هذا حين خرج الملك بعدها فى الحرب الصليبية.



وبحسب عدد من التقارير، كان الشعور المعادى لليهود بدأ فى التصاعد فى أوروبا فى القرن الثانى عشر، والذى أشعله الحماس المسيحى للحروب الصليبية، والذي وجه العدوان ضد اليهود في جميع أنحاء إنجلترا وفرنسا وألمانيا، وكذلك ضد المسلمين في الأراضي المقدسة.



ملك إنجلترا الجديد ريتشارد كنت على وشك الانطلاق في الحملة الصليبية بنفسه، وانتشرت أعمال الشغب عبر إنجلترا منذ أن منع اليهود البارزون، بمن فيهم بنديكت يورك، من الدخول إلى مأدبة تتويج الملك ريتشارد الأول في عام 1189، وكان بنديكت أغنى يهودي في يورك وأصيب بجروح قاتلة في إطلاق النار على وستمنستر.



وأثناء فرارهم، انتشرت شائعات فى لندن تفيد بأن الملك الجديد يكره "الكفار" حسب وصفه، ويعنى قتلهم جميعًا، وتلا ذلك مذبحة، لقد تم نهب يهود لندن وقتلهم، وتم إحراق منازلهم وتعميد بعضهم ضد إرادتهم، امتدت الفوضى فى تلك الليلة إلى الأسر المسيحية الغنية أيضًا، لكن لم يُحاسب أحد على الإطلاق.







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