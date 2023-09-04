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أحمد منصور لـ ملعب الفن: كانت مفاجأة عندما تأكدت أن سيناريو نجيب محفوظ لم ير النور

9/4/2023 10:18:26 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الكاتب الصحفي أحمد منصور، نائب رئيس قسم الثقافة باليوم السابع، عن تفاصيل انفراده بنشر سيناريو كتبه نجيب محفوظ بخط يديه عن الناصر صلاح الدين، قائلاً: إنه عند أي تزامن مع رحيل أو ميلاد رمز من رموز الأدب والفكر يحب أن يقدم أي جديد مع القارئ وهذا ما فعله في ذكرى رحيل نجيب محفوظ.



وأضاف أحمد منصور، خلال لقاء ببرنامج "ملعب الفن" على راديو "أون سبورت إف إم"، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أنه فكر في البداية بإجراء اتصال هاتفي بابنة الأديب العالمي "أم كلثوم"، وتحدثا معًا عن حياة نجيب محفوظ، وفجأة أخبرته أنها عندما كانت تبحث في المنزل وجدت سيناريو فيلم مكتوب بخط يديه، بعنوان "الناصر صلاح الدين".



ولفت الكاتب الصحفى أحمد منصور إلى أنه اعتقد في البداية أنه الفيلم الذي أخرجه المخرج يوسف شاهين، وجرى تنفيذه في عام 1963، فلم يهتم إلا بكون السيناريو بخط يد نجيب محفوظ، فطلب منها إرسال ورقتين من السيناريو عبر "الواتساب".



وأضاف أحمد منصور، أرسلت لي بالفعل ورقتين، وعندما قرأت الكلام لم أجده نفس الكلام الموجود في الفيلم، واعتقدت أنها محذوفة، فاتصلت بها مجددًا وقلت لها إن هذا الفيلم مختلف عن المعروض، فأجابتني بالإيجاب، وهذه كانت صدمة كبيرة لي فطلب منها إرسال أجزاء من السيناريو وبالفعل أرسلت إليه.



وتابع أحمد منصور وعدت مجددًا بمحادثة أم كلثوم لمعرفة كيفية توظيف هذا الكنز الذي بيدي، خاصة أنه كان مكتوبًا خصيصًا للفنان فريد شوقي وسينتجه بنفسه، خاصة أنه قابض العربون.



كشف الكاتب الصحفي أحمد منصور، نائب رئيس قسم الثقافة باليوم السابع، عن تفاصيل انفراده بنشر سيناريو كتبه نجيب محفوظ بخط يديه عن الناصر صلاح الدين "الرومانسي"، قائلا إنه تواصل مع ابنته «أم كلثوم» لمعرفة سبب عدم ظهور الفيلم للنور.


وأضاف أحمد منصورأن ابنته لم يكن لديها أي علم عن سبب عدم ظهور الفيلم للنور، فقرر أن يبحث بنفسه عن المعلومات وقراءة السيناريو بدقة لمعرفة التفاصيل، ووجد أن السيناريو مختلف شكلا وموضوعا عن الفيلم الذي شارك فيه الفنان أحمد مظهر.


لقد لقى انفراد الزميل أحمد منصور، نائب رئيس قسم الثقافة، في اليوم السابع، ردود فعل واسعة وذلك بعدما نشر سيناريو بخط يد الأستاذ نجيب محفوظ، عميد الرواية المصرية والعربية، لم يرى النور من قبل، على صفحات اليوم السابع، وهو ما اهتم به عدد من وسائل الإعلام المصرية.









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