أحمد منصور لـ ملعب الفن: كانت مفاجأة عندما تأكدت أن سيناريو نجيب محفوظ لم ير النور
التاريخ
9/4/2023 10:18:26 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الكاتب الصحفي أحمد منصور، نائب رئيس قسم الثقافة باليوم السابع، عن تفاصيل انفراده بنشر سيناريو كتبه نجيب محفوظ بخط يديه عن الناصر صلاح الدين، قائلاً: إنه عند أي تزامن مع رحيل أو ميلاد رمز من رموز الأدب والفكر يحب أن يقدم أي جديد مع القارئ وهذا ما فعله في ذكرى رحيل نجيب محفوظ.
وأضاف أحمد منصور، خلال لقاء ببرنامج "ملعب الفن" على راديو "أون سبورت إف إم"، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أنه فكر في البداية بإجراء اتصال هاتفي بابنة الأديب العالمي "أم كلثوم"، وتحدثا معًا عن حياة نجيب محفوظ، وفجأة أخبرته أنها عندما كانت تبحث في المنزل وجدت سيناريو فيلم مكتوب بخط يديه، بعنوان "الناصر صلاح الدين".
ولفت الكاتب الصحفى أحمد منصور إلى أنه اعتقد في البداية أنه الفيلم الذي أخرجه المخرج يوسف شاهين، وجرى تنفيذه في عام 1963، فلم يهتم إلا بكون السيناريو بخط يد نجيب محفوظ، فطلب منها إرسال ورقتين من السيناريو عبر "الواتساب".
وأضاف أحمد منصور، أرسلت لي بالفعل ورقتين، وعندما قرأت الكلام لم أجده نفس الكلام الموجود في الفيلم، واعتقدت أنها محذوفة، فاتصلت بها مجددًا وقلت لها إن هذا الفيلم مختلف عن المعروض، فأجابتني بالإيجاب، وهذه كانت صدمة كبيرة لي فطلب منها إرسال أجزاء من السيناريو وبالفعل أرسلت إليه.
وتابع أحمد منصور وعدت مجددًا بمحادثة أم كلثوم لمعرفة كيفية توظيف هذا الكنز الذي بيدي، خاصة أنه كان مكتوبًا خصيصًا للفنان فريد شوقي وسينتجه بنفسه، خاصة أنه قابض العربون.
كشف الكاتب الصحفي أحمد منصور، نائب رئيس قسم الثقافة باليوم السابع، عن تفاصيل انفراده بنشر سيناريو كتبه نجيب محفوظ بخط يديه عن الناصر صلاح الدين "الرومانسي"، قائلا إنه تواصل مع ابنته «أم كلثوم» لمعرفة سبب عدم ظهور الفيلم للنور.
وأضاف أحمد منصورأن ابنته لم يكن لديها أي علم عن سبب عدم ظهور الفيلم للنور، فقرر أن يبحث بنفسه عن المعلومات وقراءة السيناريو بدقة لمعرفة التفاصيل، ووجد أن السيناريو مختلف شكلا وموضوعا عن الفيلم الذي شارك فيه الفنان أحمد مظهر.
لقد لقى انفراد الزميل أحمد منصور، نائب رئيس قسم الثقافة، في اليوم السابع، ردود فعل واسعة وذلك بعدما نشر سيناريو بخط يد الأستاذ نجيب محفوظ، عميد الرواية المصرية والعربية، لم يرى النور من قبل، على صفحات اليوم السابع، وهو ما اهتم به عدد من وسائل الإعلام المصرية.
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