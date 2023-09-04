Tuesday, 05 September 2023 03:08 GMT

علماء الآثار فى بيرو يكتشفون قبرًا عمره 3 آلاف عام يضم رفات كاهن

9/4/2023 10:18:26 AM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الآثا في بيرو قبرًا عمره 3000 عام يحتوي على رفات "كاهن" مدفون مع رسم بالقرب من مدينة كاخاماركا، وقالت وزارة الثقافة البيروفية في بيان إنه تم العثور على المدفن في مجمع باكوبامبا الأثري، الذي يحتوي على العديد من المدافن القديمة التي يقوم علماء آثار من بيرو واليابان بالتنقيب عنها منذ عام 2005.

ويحتوي مدفن الكاهن على ثلاثة مقتنيات خزفية منقوش عليها صور، من بينها النمر، بحسب البيان وربما تم استخدام هذه المقتنيات لطلاء الجسم كما عثر علماء الآثار على خزف مزخرف في المقبرة.

وكان وجه الكاهن مغطى بالزنجفر الأحمر وهي مادة طبيعية كان من الصعب الحصول عليها، حيث كان لا بد من نقلها من الجبال.

وقال يوجي سيكي، عالم آثار في المتحف الوطني للإثنولوجيا والمدير المشارك للمتحف الأثري لموقع Live Science: "يعتقد أن الزنجفر نشأ في مرتفعات الأنديز الوسطى، ونعتقد أن النخبة فقط هي التي يمكنها الحصول عليه أو استخدامه عن طريق التجارة لمسافات طويلة".

وتابع سيكي إن الفريق أطلق على هذا الشخص اسم "كاهن" في البيان، لكن هذا الشخص ربما كان "شخصية شبيهة بالشامان تتلاعب بقوى النمور والثعابين والطيور الجارحة مثل الشامان" وربما لجأ الناس إلى الشامان للحصول على إجابات أو للمساعدة في الشفاء، وربما استخدم الشامان ارتباطه بالعالم الروحي لمساعدتهم.

وقال سيكي: "بعبارة أخرى، لا بد أنه كان لديه القدرة على التوسط بين العالمين الروحي والأرضي"، وأضاف أن المقتنيات التي عثر عليها في قبره ربما كانت رموزا للسلطة.

وتابع سيكي إن الفريق لم يقم بعد بأي تأريخ بالكربون المشع، لكن نمط القطع الأثرية يتطابق مع تصميم القطع الأثرية الأخرى الموجودة في المنطقة والتي يعود تاريخها إلى حوالي 3000 عام مضت.

ووصف علماء الآثار الذين لم يشاركوا في هذا الاكتشاف بأنه اكتشاف مثير للاهتمام، لكنهم حذروا من أنه من السابق لأوانه تسمية هذا الشخص بالكاهن.


من المقبرة



MENAFN04092023000132011024ID1107004362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث