ويحتوي مدفن الكاهن على ثلاثة مقتنيات خزفية منقوش عليها صور، من بينها النمر، بحسب البيان وربما تم استخدام هذه المقتنيات لطلاء الجسم كما عثر علماء الآثار على خزف مزخرف في المقبرة.

وكان وجه الكاهن مغطى بالزنجفر الأحمر وهي مادة طبيعية كان من الصعب الحصول عليها، حيث كان لا بد من نقلها من الجبال.

وقال يوجي سيكي، عالم آثار في المتحف الوطني للإثنولوجيا والمدير المشارك للمتحف الأثري لموقع Live Science: "يعتقد أن الزنجفر نشأ في مرتفعات الأنديز الوسطى، ونعتقد أن النخبة فقط هي التي يمكنها الحصول عليه أو استخدامه عن طريق التجارة لمسافات طويلة".

وتابع سيكي إن الفريق أطلق على هذا الشخص اسم "كاهن" في البيان، لكن هذا الشخص ربما كان "شخصية شبيهة بالشامان تتلاعب بقوى النمور والثعابين والطيور الجارحة مثل الشامان" وربما لجأ الناس إلى الشامان للحصول على إجابات أو للمساعدة في الشفاء، وربما استخدم الشامان ارتباطه بالعالم الروحي لمساعدتهم.

وقال سيكي: "بعبارة أخرى، لا بد أنه كان لديه القدرة على التوسط بين العالمين الروحي والأرضي"، وأضاف أن المقتنيات التي عثر عليها في قبره ربما كانت رموزا للسلطة.

وتابع سيكي إن الفريق لم يقم بعد بأي تأريخ بالكربون المشع، لكن نمط القطع الأثرية يتطابق مع تصميم القطع الأثرية الأخرى الموجودة في المنطقة والتي يعود تاريخها إلى حوالي 3000 عام مضت.

ووصف علماء الآثار الذين لم يشاركوا في هذا الاكتشاف بأنه اكتشاف مثير للاهتمام، لكنهم حذروا من أنه من السابق لأوانه تسمية هذا الشخص بالكاهن.



