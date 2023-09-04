حرب الاستقلال الأمريكية.. هل نالت الولايات المتحدة اعتراف الدول الكبرى؟
التاريخ
9/4/2023 10:18:25 AM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم الذكرى الـ248 على اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية ، وهى حرب دولية نشبت فى القرن الثامن عشر بين بريطانيا العظمى ومستعمراتها الثلاث عشرة، المتحالفة مع فرنسا آنذاك، والتى أعلنت استقلالها لتكون نواة الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب كتاب " الدبلوماسية: مقدمة قصيرة جدًّا" تأليف جوزيف إم سيراكوسا،
فأنه بعد انتهاء حرب الاستقلال سرعان ما أدرك الأمريكيون أن الطريق إلى الاستقلال ليس مفروشًا بالورود. وبنهاية الحرب رسميًّا في عام 1783 اعترفت فرنسا وبريطانيا العظمى وهولندا والسويد بالحكومة الأمريكية الجديدة، وجاب الدبلوماسيون الأمريكيون حديثو الخبرة دول أوروبا بلا جدوى للحصول على اعتراف رسمي بالولايات المتحدة من روسيا وبروسيا والنمسا وإسبانيا ودوقية توسكانا الكبرى؛ حيث لاقوا في بلاط هذه الممالك استقبالًا فاترًا.
تلا الاستقلال اعتراف القليل من الدول بالولايات المتحدة الأمريكية. وأخيرًا في عام 1784 استسلمت إسبانيا وأرسلت دون دييجو دي جاردوكي بصفته أول وزير مفوض لها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووقَّعت بروسيا معاهدة مع الولايات المتحدة عام 1785، ووقَّعت المغرب معاهدة عام 1786. وبحلول عام 1787، أصبحت لدى الولايات المتحدة معاهدات تجارية مع هاتين القوتين ومع فرنسا (1778)، ومع هولندا (1782)، ومع السويد (1783)، فيما لم تقم معاهدات تجارية بينها وبين بريطانيا العظمى حتى عام 1794، ولم تربطها بإسبانيا أي معاهدات حتى عام 1795. لم تُقِم الحكومة البريطانية وزنًا كبيرًا للولايات المتحدة حتى إنها لم تبعث وزيرًا يتمتع بصلاحيات كاملة إلى فيلادلفيا حتى عام 1791، رغم أنها استقبلت جون آدامز بصفته وزيرًا لها عام 1785، وكان لها ممثلون قنصليون وممثلون في الموانئ الأمريكية.
كانت هناك أسباب «لضعف مكانة» الولايات المتحدة المؤقت هذا؛ فقد كانت دولة وليدة، ونتاج ثورة، وتجربة ديمقراطية، وتعداد سكانها ضئيل، وتفتقر إلى الموارد السائلة، كما أن حكومتها - بموجب بنود الاتحاد الكونفدرالي - لم تتمتع بما يدعو أي قوة أجنبية إلى احترامها؛ فهي حكومة لا تمتلك دخلًا يمكن أن تعتمد عليه، وحكومة بلا جيش أو أسطول بحري، وبلا قوة تساعدها على فرض سيطرتها على حكومات ولاياتها الثلاث عشرة. حكومة كهذه غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع بريطانيا،
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