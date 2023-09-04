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حرب الاستقلال الأمريكية.. هل نالت الولايات المتحدة اعتراف الدول الكبرى؟

9/4/2023 10:18:25 AM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم الذكرى الـ248 على اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية ، وهى حرب دولية نشبت فى القرن الثامن عشر بين بريطانيا العظمى ومستعمراتها الثلاث عشرة، المتحالفة مع فرنسا آنذاك، والتى أعلنت استقلالها لتكون نواة الولايات المتحدة الأمريكية.



وبحسب كتاب " الدبلوماسية: مقدمة قصيرة جدًّا" تأليف جوزيف إم سيراكوسا،
فأنه بعد انتهاء حرب الاستقلال سرعان ما أدرك الأمريكيون أن الطريق إلى الاستقلال ليس مفروشًا بالورود. وبنهاية الحرب رسميًّا في عام 1783 اعترفت فرنسا وبريطانيا العظمى وهولندا والسويد بالحكومة الأمريكية الجديدة، وجاب الدبلوماسيون الأمريكيون حديثو الخبرة دول أوروبا بلا جدوى للحصول على اعتراف رسمي بالولايات المتحدة من روسيا وبروسيا والنمسا وإسبانيا ودوقية توسكانا الكبرى؛ حيث لاقوا في بلاط هذه الممالك استقبالًا فاترًا.



تلا الاستقلال اعتراف القليل من الدول بالولايات المتحدة الأمريكية. وأخيرًا في عام 1784 استسلمت إسبانيا وأرسلت دون دييجو دي جاردوكي بصفته أول وزير مفوض لها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووقَّعت بروسيا معاهدة مع الولايات المتحدة عام 1785، ووقَّعت المغرب معاهدة عام 1786. وبحلول عام 1787، أصبحت لدى الولايات المتحدة معاهدات تجارية مع هاتين القوتين ومع فرنسا (1778)، ومع هولندا (1782)، ومع السويد (1783)، فيما لم تقم معاهدات تجارية بينها وبين بريطانيا العظمى حتى عام 1794، ولم تربطها بإسبانيا أي معاهدات حتى عام 1795. لم تُقِم الحكومة البريطانية وزنًا كبيرًا للولايات المتحدة حتى إنها لم تبعث وزيرًا يتمتع بصلاحيات كاملة إلى فيلادلفيا حتى عام 1791، رغم أنها استقبلت جون آدامز بصفته وزيرًا لها عام 1785، وكان لها ممثلون قنصليون وممثلون في الموانئ الأمريكية.



كانت هناك أسباب «لضعف مكانة» الولايات المتحدة المؤقت هذا؛ فقد كانت دولة وليدة، ونتاج ثورة، وتجربة ديمقراطية، وتعداد سكانها ضئيل، وتفتقر إلى الموارد السائلة، كما أن حكومتها - بموجب بنود الاتحاد الكونفدرالي - لم تتمتع بما يدعو أي قوة أجنبية إلى احترامها؛ فهي حكومة لا تمتلك دخلًا يمكن أن تعتمد عليه، وحكومة بلا جيش أو أسطول بحري، وبلا قوة تساعدها على فرض سيطرتها على حكومات ولاياتها الثلاث عشرة. حكومة كهذه غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع بريطانيا،







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