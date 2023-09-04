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كيف تشاهد البث المباشر لعودة رائد فضاء الإمارات إلى الأرض

9/4/2023 10:18:25 AM
(MENAFN- Youm7) انفصلت SpaceX Dragon مع رواد فضاء Crew-6 من المحطة الفضائية بما فيهم سلطان النيادى رائد الفضاء الإماراتى ، وتهبط صباح الغد إلى الأرض، وذلك من المتوقع أن يكون في الساعة 7:17 صباحًا بتوقيت مصر، حيث يمكن المشاهدة مباشرة ابتداء من الساعة 6 صباحا.







ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تعود كبسولة SpaceX Dragon التي تحمل أربعة رواد فضاء من Crew-6 إلى الأرض وعلى متنها أربعة رواد فضاء لإنهاء مهمة فضائية مدتها ستة أشهر، ويمكنك مشاهدة هبوطها مباشرة عبر الإنترنت في وقت مبكر من يوم الاثنين (4 سبتمبر).




وقال مسؤولو ناسا إنه من المقرر أن تهبط مركبة SpaceX Dragon قبالة ساحل جاكسونفيل بولاية فلوريدا، ويمكنك مشاهدة حفل العودة للوطن مباشرة على موقع ناسا الرسمي.




انفصلت المركبة الفضائية Dragon Endeavour عن المحطة الفضائية الدولية بعد تأخير لمدة يوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية في موقع هبوطها، حيث انفصلت في الظلام حيث كانت المحطة فوق الجانب المظلم من الأرض وحلقت على ارتفاع 256 ميلاً فوق المحيط الهادئ في ذلك الوقت.



ويعود رائد فضاء ناسا ستيفن بوين، قائد الطاقم إلى الأرض مع طيار الطاقم السادس وارن "وودي" هوبورج، وسلطان النيادي من الإمارات العربية المتحدة، وأندري فيديايف من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، بعد أن أمضوا ما يقرب من ستة أشهر بالضبط في المدار؛ والتحم المسبار إنديفور بمحطة الفضاء الدولية في 3 مارس الماضى.







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