ذكرى المركبة الفضائية سمارت-1 واصطدامها بالقمر.. اعرف القصة

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، تم إطلاق SMART-1 في عام 2003 وكانت أول مركبة فضائية أوروبية تذهب إلى القمر .

وكانت أيضًا المهمة الأولى لبرنامج يسمى "البعثات الصغيرة للأبحاث المتقدمة في التكنولوجيا"، والذي كان عبارة عن سلسلة من المركبات الفضائية منخفضة التكلفة التي أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية لاختبار تقنيات رحلات الفضاء الجديدة.

كان الهدف الأساسي لـ SMART-1 هو اختبار شيء يسمى الدفع الأولي الكهربائي الشمسي، أو محرك كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية.

ولكن أثناء دورانها حول القمر لمدة عامين تقريبًا، بحثت عن الجليد المائي والمواد الكيميائية الأخرى على سطح القمر.

وعندما اصطدمت بالقمر، كان ذلك أيضًا من أجل العلم، حيث شاهد علماء الفلك على الأرض التأثير باستخدام تلسكوباتهم، على أمل أن يمنحهم ذلك بعض المعرفة حول آليات تأثيرات النيزك.