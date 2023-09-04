Tuesday, 05 September 2023 03:08 GMT

مايكروسوفت تتخلص من هذا التطبيق فى Windows بعد 28 سنة

9/4/2023 10:18:24 AM
(MENAFN- Youm7) في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تخطط لخفض استخدام برنامج WordPad - وهو التطبيق الذي كان جزءًا من نظام التشغيل Windows منذ ما يقرب من 28 عامًا، وفقًا لتقارير Bleeping Computers. متى ستقوم مايكروسوفت بإيقاف برنامج WordPad؟ لقد كان برنامج WordPad جزءًا من نظام التشغيل Windows منذ أيام Windows 95، وقد مضى ما يقرب من 28 عامًا منذ إصدار التطبيق لأول مرة، ومع تحديث Windows القادم، أعلنت مايكروسوفت عن خططها للتوقف عن تطبيق معالجة النصوص الأصلي والمجاني.
ووفقًا للتقرير، ستتوقف تحديثات Windows المستقبلية عن معالجات النصوص، ومع ذلك، لم تؤكد مايكروسوفت أي تاريخ محدد لهذا حتى الآن، أما الجزء الجدير بالملاحظة هو أن مايكروسوفت قد جعلت تطبيق WordPad بالفعل تطبيقًا اختياريًا منذ تحديث Windows 10 Insider Build 19551.
وقد تم طرح التغيير أيضًا في الإصدارات المستقرة وأصبح لدى المستخدمين الآن خيار إلغاء تثبيت التطبيقات عبر لوحة تحكم الميزات الاختيارية لنظام التشغيل Windows.
ما هي الخيارات المتاحة للمستخدمين بخلاف الدفتر؟

لا يوجد نقص في تطبيقات وخدمات معالجة النصوص اليوم، وهناك العديد من معالجات النصوص مفتوحة المصدر المتوفرة في السوق، بعضها مجاني تماما.

وعند الحديث عن نظام التشغيل Windows، تمتلك مايكروسوفت تطبيق Notepad الخاص بها لمعالجة النصوص الأساسية أو يوجد مايكروسوفت Word (يتطلب اشتراك مايكروسوفت 365) لمعالجة النصوص المتقدمة.

ثم هناك محرر مستندات Google الذي يتيح للمستخدمين تحرير أي تنسيق ملف Word عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيق منفصل على الجهاز.
ثم هناك LibreOffice وZoho Docs وWPS office والعديد من تطبيقات معالجة النصوص التابعة لجهات خارجية. كيف سيتأثر المستخدمون

أولاً وقبل كل شيء، لا نعرف الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون برنامج WordPad كبرنامج معالجة النصوص، على الرغم من أن هناك بعض المستخدمين الذين يعتمدون على ذلك سيكون لديهم بدائل كافية للانتقال إليها، وبمعنى أن انخفاض قيمة برنامج WordPad لن يؤثر على المستخدمين كثيرًا.




MENAFN04092023000132011024ID1107004358

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث