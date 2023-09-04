مايكروسوفت تتخلص من هذا التطبيق فى Windows بعد 28 سنة

لا يوجد نقص في تطبيقات وخدمات معالجة النصوص اليوم، وهناك العديد من معالجات النصوص مفتوحة المصدر المتوفرة في السوق، بعضها مجاني تماما.

أولاً وقبل كل شيء، لا نعرف الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون برنامج WordPad كبرنامج معالجة النصوص، على الرغم من أن هناك بعض المستخدمين الذين يعتمدون على ذلك سيكون لديهم بدائل كافية للانتقال إليها، وبمعنى أن انخفاض قيمة برنامج WordPad لن يؤثر على المستخدمين كثيرًا.