Tuesday, 05 September 2023 03:07 GMT

كيف يؤثر الطقس على اتصالك بالإنترنت.. خبراء يفسرون بطء الـ Wifi وقت الأمطار

9/4/2023 10:18:23 AM
(MENAFN- Youm7) إذا لاحظت أن اتصالك بالإنترنت يصبح بطيئًا عندما يكون الطقس سيئًا، فأنت لست وحدك، فيمكن أن تؤثر الأمطار الغزيرة على النطاق العريض لديك، ولكن ليس بالطريقة التي قد تفكر بها، فإن المطر في حد ذاته لا يسبب هذه المشكلات.


فلماذا تصبح شبكة Wi-Fi لديك بطيئة فجأة عندما تمطر؟


كشف الخبراء عن أن السلوك البشري هو الذي يلعب دورًا في الواقع، وكل ذلك لأن المزيد من الناس يختارون البقاء بدلاً من الخروج.



وكتب جيمس جين كانج وبول هاسكل دولاند، من جامعة إديث كوان، في The Conversation: "عندما تمطر، قد يقرر المزيد من الناس البقاء في منازلهم أو العمل من المنزل"، مضيفين: "وهذا يؤدي حتمًا إلى زيادة في استخدام الشبكة".



وتابع: "عندما يزيد عدد كبير من الأشخاص استخدامهم للإنترن ، يتم استهلاك النطاق الترددي المحدود المتاح بسرعة، ما يؤدي إلى تباطؤ واضح".



ومع ذلك، كما توضح شركة Virgin Media، فإن الطقس المتطرف مثل العواصف يمكن أن يكون له عواقب أخرى، ويمكن أن يسبب ذلك مشكلات لأي كابلات علوية في منطقتك.



توضح الشركة: "على الرغم من أن العاصفة لا يمكن أن تتداخل مع الإشارة اللاسلكية لجهاز التوجيه الخاص بك، إلا أن الطقس القاسي يمكن أن يؤثر على اتصال WiFi بطرق أخرى"، مضيفة "قد تؤدي الأمطار الغزيرة أو الرياح إلى إتلاف الكابلات العلوية التي تغذي النطاق العريض لديك".



وتابعت الشركة: "يمكن أن تؤدي الاتصالات الضعيفة في مركز الإنترنت المركزي أيضًا إلى إبطاء سرعة الإنترنت لديك عندما يكون الطقس عاصفًا."







MENAFN04092023000132011024ID1107004357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث