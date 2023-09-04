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أحدهم يكسب 54 مليون دولار.. أعلى 10 أشخاص ربحًا من السوشيال ميديا بالعالم

9/4/2023 10:18:22 AM
(MENAFN- Youm7) فى حفل توزيع جوائز Streamy لعام 2023 الذي عقد نهاية أغسطس، فاز منشئ المحتوى mrBeast المعروف أيضًا باسم Jimmy Donaldson بجائزة أفضل منشئ لهذا العام بالإضافة إلى جائزة أفضل تعاون (مع Dwayne "The Rock" Johnson).



وكان الشاب البالغ من العمر 25 عامًا والذي نشأ في ولاية كارولينا الشمالية هو الفائز الوحيد الذي حصل على العديد من الجوائز، ما يدل على النجاح الباهر الذي حققه من خلال قناته على المنصة: يوتيوب التي تركز على التحديات الفائقة.



ولعل أحدث إصدار من قائمة فوربس لأنجح منشئي الإنترنت يدرج Donaldson باعتباره صاحب أعلى دخل على الإطلاق - بإجمالي سنوي قدره 54 مليون دولار، وقد كانت قناة MrBeast أيضًا ثاني أكثر القنوات متابعة على المنصة اعتبارًا من أغسطس 2023، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة في بداية العام.



وبحسب موقع statista للاحصاءات، فإن آخر تقرير لتقدير الأرباح لمنشئي المحتوى عبر الإنترنت الأعلى أجرًا وأهم منصة للنشاط كما يلى:





المبدعون الأعلى ربحًا




Jimmy Donaldson (MrBeast)

- المنصة : يوتيوب

- الدخل: 54.0 مليون دولار



Danielle Bregoli

(Bhad Bhabie)

-المنصة: ☛ OnlyFans

- الدخل: 51.0 مليون دولار



Jake Paul

- المنصة : يوتيوب

- الدخل: 45.0 مليون دولار



Mark Edward Fischbach

(Markiplier)

- المنصة : يوتيوب

-الدخل: 38.0 مليون دولار



Rhett مليون cLaughlin & Link Neal

(Rhett & Link)

المنصة : يوتيوب

- الدخل: 30.0 مليون دولار



Elliot Tebele

(Fuck Jerry)

-المنصة: Instagram

- الدخل: 30.0 مليون دولار



Nathan Johnson Grahaمليون

(Unspeakable)

-المنصة : يوتيوب

-الدخل : 28.5 مليون دولار



Ryan Kaji

(Ryan's World)

المنصة : يوتيوب

- الدخل: 27.0 مليون دولار



Alexandraoper

(Call Her Daddy podcast)

Spotify

- الدخل: 20.0 مليون دولار



Charli D'Aمليون elio Tik Tok

- الدخل: 17.5مليون دولار









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