القاهرة 3 أيلول (بترا)- أكد البرلمان العربي أن الدول العربية بحاجة إلى تطوير سياسات غير تقليدية لمكافحة الفقر، داعيا إلى الاستفادة من التجربة الصينية، وخاصة الاهتمام الكبير الذي توليه للتعليم الفني، باعتباره بديلا استراتيجيا للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للملايين من الشباب.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البرلمان العربي إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبية لدعوة رسمية من رئيس برلمان الصين.

واطلع الجانب الصيني رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، والوفد المرافق، على التجربة الصينية في مجال مكافحة الفقر، واستمع إلى شرح مفصل للمحاور الرئيسة والتي تشمل الاهتمام بالتعليم الفني ومنحه أولوية متقدمة، وتوفير السكن الرخيص والعلاج المدعوم، وكذلك تقديم المساعدة للفلاحين من خلال تدريبهم ومساعدتهم بالمعدات اللازمة، فضلا عن تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والاهتمام بالصناعات السياحية، والعمل على توفير الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة في الوقت ذاته.

وفي السياق، قام وفد البرلمان العربي بزيارة بعض النماذج الحية التي تعكس هذه التجربة على أرض الواقع، ومنها مصنع توليد الطاقة الشمسية في العاصمة بكين، واطلع على آليات عمل المصنع وإنتاجه، وكيف أنه يمثل بديلا منخفض التكلفة لتوفير الكهرباء للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ هـ ح

03/09/2023 23:19:27