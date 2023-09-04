مدرب المنتخب الوطني يؤكد أهمية مباراتي النرويج وأذربيجان

عمان 3 أيلول (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموته أهمية المباراتين الوديتين للمنتخب أمام منتخبي النرويج وأذربيجان للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاقات الرسمية.

وقال عموته، خلال حديثه لوسائل الإعلام على هامش تدريب المنتخب الذي جرى مساء اليوم الأحد على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب: "ندرك أهمية المرحلة المقبلة للمنتخب الوطني وتطلعات الجماهير الأردنية للنشامى في تصفيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا، ونعول على دعم وسائل الإعلام والجماهير الأردنية لإنجاح المسيرة وتحقيق أهدافنا المشتركة".

وأنهى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية في العاصمة عمان، تأهباً للمغادرة صباح غدٍ الاثنين إلى أوسلو، لمواجهة النرويج وديا مساء الخميس المقبل، ومن ثم المغادرة إلى أذربيجان لمواجهة منتخبها وديا يوم 12 الحالي، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الحالي، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

وأجرى المنتخب تدريبه الأخير مساء اليوم على ملعب الكرامة، بقيادة المدرب الحسين عموته، بحضور عدد من اللاعبين بانتظار اكتمال الصفوف في العاصمة أوسلو مع التحاق المحترفين بالخارج.

وتضم قائمة المنتخب: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ هـ ح

03/09/2023 23:15:19