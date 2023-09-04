اجتماع عربي إفريقي يبحث قضايا اقتصادية واجتماعية

القاهرة 3 أيلول (بترا)- بحثت اللجنة التحضيرية الثالثة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ودولة الضيافة السعودية، عدداً من الموضوعات في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

جاء الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة، تحضيرا للقمة العربية الافريقية الخامسة المقرر عقدها في 11 تشرين الثاني المقبل، بالرياض في المملكة العربية السعودية.

و شهد الاجتماع مشاورات بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمملكة العربية السعودية للوقوف على التحضيرات اللوجستية والإعداد الجيد للقمة، كما ناقش موضوع الدورة الخامسة للقمة العربية الإفريقية، بالإضافة الى الأنشطة والفعاليات والاجتماعات الرئيسية التي على صلة بالدورة الخامسة للقمة العربية الإفريقية.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ هـ ح

03/09/2023 22:59:41