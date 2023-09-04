ورشة في تجارة الزرقاء تناقش نظام الفوترة

الزرقاء 3 أيلول (بترا)- نظمت غرفة تجارة الزرقاء، بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مساء اليوم الأحد، ورشة بعنوان: "نظام الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه".

وشارك في الورشة مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، بحضور عضو غرفة تجارة الأردن خطاب البنا ومدير الضريبة في الزرقاء خالد مطر ومدير الفوترة الدكتور حسن السعود وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري وممثلي القطاع التجاري في الزرقاء.

وقال أبو علي إن نظام الفوترة الجديد بدأ العمل به اعتبارا من تموز 2019، ويشمل كل شخص أو مؤسسة تمارس نشاطا خدميا أو تجاريا أو صناعيا، مع وجود استثناء لبعض القطاعات التي تواجه صعوبة في إصدار فاتورة لكل عملية بيع بشكل فردي.

وقدم أبو علي شرحاً حول نظام وتعليمات الفوترة، مشيرا إلى أن النظام أتاح لهذه القطاعات إصدار فاتورة إجمالية بمبيعات اليوم كاملا، لكنه اشترط وجود بدائل للقطاعات المستثناة والتي تتمثل في المكتبات والمخابز ومحال الأدوات المنزلية وبيع الألبان والخضار والفواكه والبقالات "ميني ماركت" وسوبر ماركت.

وأكد أبو علي أن النظام لم يلزم أصحاب النشاط بإصدار فاتورة يدوية أو إلكترونية، ولكنه أتاح خيارات متعددة لتدوين المبيعات بالطريقة التي يراها ملائمة، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على طبيعة النشاط الذي تتم ممارسته.

وأشار إلى أن النظام استثنى أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار في السنة، والمخابز التي تبيع فقط في غير قصبات المحافظات وتقل مبيعاتها السنوية عن 15 ألف دينار.

وأفاد بأن النظام وضع آليات لتوضيح العلاقة بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين، ولم يرتب أي كلف مالية عند تطبيقه، مؤكدا أن الدائرة ستساعد أي قطاع أو جهة مكلفة بإصدار الفاتورة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.

ولفت إلى أن الدائرة قامت بإنشاء وحدة معنية بتطبيق النظام هي "وحدة الفوترة"، وهي على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات التي تطلبها القطاعات الاقتصادية، إلى جانب توعية المواطنين من خلال مديرية التوعية والإعلام والاتصال بمواد النظام الذي جاء منسجما مع التشريعات الضريبية.

وأكد أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية، وهي المسؤولة عن ذلك، شريطة أن يقوم المكلف بتمكين الموظف من الاطلاع عليها واستخدامها، لافتا إلى أن العقوبات المنصوص عليها بالنظام هي بالأساس عقوبات التهرب الضريبي التي تضمنها قانون ضريبة الدخل، وهي من صلاحيات القضاء وليست قرارا للمدقق.

وأوضح أن الموظف في الشركة هو من يتحمل أي خطأ قد يقع بالفاتورة وليس صاحب المؤسسة، حيث أن نظام الفوترة ليس نظاما كضريبة المبيعات وغير مربوط فيها، ولن يرتب بدلات جديدة على المكلفين بتنظيم أو إصدار الفواتير، مبينا انه تم الإجازة للأسواق التجارية بإصدار فاتورة بالمبيعات النهائية اليومية.

وأكد أبوعلي أن الدائرة لن تسمح لأي مدقق بالاجتهاد في تطبيق النظام، حيث أن المدقق سيعمل ضمن معايير مهنية.

من جهته، بين رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، أهمية النظام في تنظيم نشاطات القطاعات الاقتصادي، مشيرا الى ان أغلب المؤسسات التجارية والصناعية خاضعة للضريبة ونظام الفوترة.

وأكد شريم أن القطاع التجاري يتحمل العديد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مؤكدا أن هذا القطاع مع تطبيق نظام الفوترة، لكنه يطالب بمعايير محددة لنشر العدالة بين جميع القطاعات والمهن.

--(بترا)

ع ض/ب ع/ هـ ح

03/09/2023 22:22:57