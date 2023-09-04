3 انتصارات في افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

عمان 3 أيلول (بترا)- حققت فرق اتحاد الرمثا والجزيرة وكفرسوم انتصارات في المباريات التي جرت اليوم الأحد، في افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023 - 2024.

وفاز فريق اتحاد الرمثا على نظيره فريق العالية بنتيجة 5- 1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الرصيفة.

وفاز فريق الجزيرة على ضيفه فريق الطرة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب.

كما فاز فريق كفرسوم على فريق عمان بهدف من دون رد، في اللقاء الذي جرى على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.

وتقام يوم غد الاثنين 3 مباريات، بالتوقيت نفسه عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب صما مع السرحان على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي عمان اف سي مع الهاشمية على ملعب البتراء، فيما يشهد ملعب الأمير هاشم مباراة العربي البقعة.

--(بترا)

خ خ/أز/ هـ ح

03/09/2023 20:33:39