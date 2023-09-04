3 انتصارات في افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

3 انتصارات في افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
التاريخ
9/4/2023 10:16:31 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- حققت فرق اتحاد الرمثا والجزيرة وكفرسوم انتصارات في المباريات التي جرت اليوم الأحد، في افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023 - 2024.
وفاز فريق اتحاد الرمثا على نظيره فريق العالية بنتيجة 5- 1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الرصيفة.
وفاز فريق الجزيرة على ضيفه فريق الطرة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب.
كما فاز فريق كفرسوم على فريق عمان بهدف من دون رد، في اللقاء الذي جرى على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
وتقام يوم غد الاثنين 3 مباريات، بالتوقيت نفسه عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب صما مع السرحان على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي عمان اف سي مع الهاشمية على ملعب البتراء، فيما يشهد ملعب الأمير هاشم مباراة العربي البقعة.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
03/09/2023 20:33:39
MENAFN04092023000117011021ID1107004326
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.