عمان 3 أيلول (بترا)- رندا حتامله- افتتح أمين عام وزارة البيئة، الدكتور محمد الخشاشنة، اليوم الأحد، الورشة الإقليمية التشاورية للشبكة المعنية بنوعية الهواء في منطقة غرب آسيا، بتنظيم من مكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية، بحضور نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة لبيئة غرب آسيا عبد المجيد حداد، وممثل منظمة الصحة العالمية مازن ملكاوي.

وتأتي الورشة التي تستمر ليومين في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإقليمي لإدارة نوعية الهواء في المنطقة وبهدف تعزيز نهج منسق لإدارة جودة الهواء في غرب آسيا، من خلال التنسيق والتكامل بين دول غرب آسيا، بشأن قضايا إدارة جودة الهواء، وعرض ومناقشة مقترح إنشاء الشبكة الإقليمية لبلدان غرب آسيا، لإيجاد حلول لإدارة جودة الهواء.

وأكد الخشاشنة أهمية عقد هذا الاجتماع الإقليمي التشاوري، فالتشاركية والتعاون الدولي هما الأساس في حل ومعالجة القضايا البيئية الملحة، ومنها قضية تلوث الهواء وآثاره على البيئة وصحة الإنسان، حيث يشكل تلوث الهواء تهديدا كبيرا للصحة العامة والبيئة والمناخ العالمي والتنمية المستدامة.

وأشار إلى ضرورة إقامة شراكات عالمية للتغلب على تلوث الهواء، نظراً لطبيعته العابرة للحدود، حيث يمثل مشكلة عالمية ذات آثار بعيدة المدى. لذلك يتحمل جميع المعنيين في كل الدول مسؤولية حماية الغلاف الجوي للأرض وضمان هواء صحي يستنشقه الجميع، كما وسيساعد العمل المشترك في الحد من ملوثات الهواء وملوثات المناخ قصيرة العمر وتحسين نوعية الهواء على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية كافة.

ولفت الخشاشنة إلى أن الأردن بذل جهودا كبيرة في حماية الهواء من خلال مراقبة نوعية الهواء المحيط في العديد من المدن والمناطق في المملكة، حيث قامت الوزارة بوضع جملة من السياسات والإجراءات الفعالة والكفيلة للحد من تلوث الهواء، بالاستناد إلى قانون حماية البيئة رقم 6 لعام 2017 ونظام حماية الهواء رقم 28 لعام 2005 واللذان يتضمنان وجوب رصد العناصر البيئية المختلفة بما فيها الهواء، وذلك حرصاً من الوزارة على حماية البيئة والصحة العامة، حيث تقوم الوزارة بمراقبة مستويات تركيز الجسيمات العالقة وملوثات الهواء الغازية من خلال الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء المحيط في الأردن التي تتكون من 27 محطة رصد ثابتة ومختبرين متنقلين، موزعة ضمن 6 برامج رصد في 8 محافظات هي (العاصمة عمان، العقبة، الزرقاء، إربد، المفرق، البلقاء، الكرك، الطفيلة)، حيث يتم رصد نوعية الهواء المحيط في المناطق الصناعية والمناطق السكنية والمناطق التي تمتاز بحركة سير كثيفة للمركبات (الطرق الرئيسية).

وأوضح أن كل محطة تحتوي على أجهزة قياس لملوثات الهواء المحيط تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة، بالإضافة إلى أجهزة لقياس عناصر الطقس في كل مدينة، كما استمرت الوزارة بالربط المباشر لنتائج نظام مراقبة نوعية الهواء الإلكتروني مع شبكة الرصد العالمية لمؤشر نوعية الهواء. وكذلك أُتيحت المعلومات والبيانات للجميع عن نوعية الهواء المحيط على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، وكذلك مراقبه تراكيز ملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة.

من جهته، أكد نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة لبيئة غرب آسيا أهمية العمل المشترك بين جميع دول غرب آسيا، كجزء من المنظومة العالمية، التي تعنى بنقاء الهواء والطرق المثلى لاستخدام جميع الوسائل الحديثة لمراقبة جودته، ومدى ملاءمتها لصحة الإنسان كضرورة تقتضي مراقبتها.

وأشار إلى دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا للجهود كافة التي تبذل في هذا المجال، والعمل جنبا إلى جنب مع المعنيين والخبراء في غرب آسيا، في كل ما من شأنه العمل على إدارة سليمة لجودة الهواء.

بدوره، لفت ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن تلوث الهواء المحيط، يعد مشكلة عالمية ملحة تؤثر على الصحة والبيئة واقتصادات البلدان حول العالم، حيث تشير تقديرات الصحة العالمية إلى أن 99 بالمئة من سكان العالم، يعيشون في مناطق لا يتم فيها استيفاء المعايير التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن نوعية الهواء، مؤكدا أن تلوث الهواء يرتبط بأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة مبكرة سنويا في العالم، بما في ذلك 560 ألف حالة وفاة في إقليم الشرق الأوسط.

وأشار الملكاوي إلى أن المنظمة حدثت المعايير التوجيهية الخاصة بنوعية الهواء لتكون بمثابة هدف عالمي للحكومات الوطنية والإقليمية، للعمل على تحسين صحة مواطنيها، من خلال الحد من ملوثات الهواء.

يشار إلى أن الورشة انعقدت بمشاركة عدد من الدول العربية وهي: السعودية والبحرين والعراق والإمارات وسوريا ولبنان وقطر وفلسطين والكويت وعمان واليمن.

--(بترا)

رح/از/ هـ ح

03/09/2023 20:32:10