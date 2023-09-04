عجلون: اختتام مشروع تطبيق منظار حول سيادة القانون
التاريخ
9/4/2023 10:16:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 3 أيلول (بترا)- اختتمت، اليوم الأحد، بالقاعة الهاشمية بمحافظة عجلون فعاليات مشروع زمالة اد اوبراين لمشروع تطبيق "منظار"، الذي تنظمه مؤسسة "ستريت لو"، بالتعاون مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي، بالشراكة مع بلدية عجلون الكبرى ومجلس المحافظة.
وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى، حمزة الزغول، "إننا ندعم مهارات الشباب وطرق صقلها لديهم ومن بينها هذه الزمالة، من خلال التعاون وبناء شراكة حقيقية وتقديم الدعم لإنجاحها".
وأشار إلى أن البلدية قدمت اقتراحا لتوسعة المشروع/ التطبيق، وعدم اقتصاره فقط على الشكاوى باعتبار أن الحاكمية الرشيدة هي العماد الأساسي، بالإضافة إلى اطلاع المواطنين على الخدمات المقدمة والهيكل التنظيمي والأعمال الخدمية كافة في إطار العمل التنموي المستدام.
بدوره، أكد الدكتور رامي الخطيب من المشروع أن نجاح التطبيق كان مبنيا على الإيمان به من قبل القائمين عليه ودعم الشركاء له، مشيرا إلى ان التطبيق سيسهم في نشر ثقافة المحافظة والمساهمة في ترويجها.
واشتمل الاختتام على عدد من الكلمات وعرض فيلم تقديمي حول ماهية المشروع باعتباره تطبيقا إلكترونيا ومراحل انطلاقه والتطورات التي مرت به، بالإضافة إلى شرح مفصل حول استخداماته والغايات من إنشائه والرسالة التي يقدمها لإظهار المحافظة بالصورة التي تليق بها وإطلاق المشروع بنسخته العربية والإنجليزية.
--(بترا)
ع.ف/أز/ هـ ح
03/09/2023 20:06:39
MENAFN04092023000117011021ID1107004324
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