عجلون: اختتام مشروع تطبيق منظار حول سيادة القانون

عجلون 3 أيلول (بترا)- اختتمت، اليوم الأحد، بالقاعة الهاشمية بمحافظة عجلون فعاليات مشروع زمالة اد اوبراين لمشروع تطبيق "منظار"، الذي تنظمه مؤسسة "ستريت لو"، بالتعاون مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي، بالشراكة مع بلدية عجلون الكبرى ومجلس المحافظة.

وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى، حمزة الزغول، "إننا ندعم مهارات الشباب وطرق صقلها لديهم ومن بينها هذه الزمالة، من خلال التعاون وبناء شراكة حقيقية وتقديم الدعم لإنجاحها".

وأشار إلى أن البلدية قدمت اقتراحا لتوسعة المشروع/ التطبيق، وعدم اقتصاره فقط على الشكاوى باعتبار أن الحاكمية الرشيدة هي العماد الأساسي، بالإضافة إلى اطلاع المواطنين على الخدمات المقدمة والهيكل التنظيمي والأعمال الخدمية كافة في إطار العمل التنموي المستدام.

بدوره، أكد الدكتور رامي الخطيب من المشروع أن نجاح التطبيق كان مبنيا على الإيمان به من قبل القائمين عليه ودعم الشركاء له، مشيرا إلى ان التطبيق سيسهم في نشر ثقافة المحافظة والمساهمة في ترويجها.

واشتمل الاختتام على عدد من الكلمات وعرض فيلم تقديمي حول ماهية المشروع باعتباره تطبيقا إلكترونيا ومراحل انطلاقه والتطورات التي مرت به، بالإضافة إلى شرح مفصل حول استخداماته والغايات من إنشائه والرسالة التي يقدمها لإظهار المحافظة بالصورة التي تليق بها وإطلاق المشروع بنسخته العربية والإنجليزية.

--(بترا)

ع.ف/أز/ هـ ح

03/09/2023 20:06:39