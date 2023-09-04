عمّان 3 أيلول (بترا)- عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا، اليوم الأحد، الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان.

وبحث الوزيران، خلال الجولة، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والدفاعي والأمني، والبرامج التي اتفق عليها البلدان لتحقيق ذلك.

وأكد الصفدي وهاياشي استمرار البلدين في تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات، وبما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الأردن واليابان.

وتابع الوزيران نتائج الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان في شهر نيسان الماضي، وأكدا استمرار العمل على ترجمتها تعاوناً ملموساً خدمةً لمصالح البلدين وتعزيزاً لعلاقاتهما.

وتبادل وزير الخارجية الياباني ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، اليوم بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي، المذكرات الخاصة بقرض بقيمة 102.8مليون دولار لدعم الموازنة العامة في مجال إصلاح وتعزيز منعة قطاع الكهرباء، ومنحة بقيمة 6.4 مليون دولار مقدمة من الحكومة اليابانية ومن خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتمويل مشروع تعزيز قدرة تشغيل نظام الطاقة.

كما بحث الصفدي وهاياشي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووضع الصفدي نظيره الياباني في صورة الجهود التي تقوم بها المملكة لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية، وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل حل الدولتين وفق قرارات الشرعية والدولية سبيله الوحيد.

كما أطلع الصفدي هاياشي على الجهود المبذولة في إطار المسار العربي، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254.

وأشار الصفدي، خلال اللقاء، إلى خطورة تراجع الدعم الدولي للاجئين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك قال الصفدي "عقدت اليوم والوزير (هاياشي) الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بلدينا"، مؤكداً بأن هذا الحوار عكس التزام المملكة واليابان بالمضي في مسار التعاون الإيجابي البناء بين البلدين في المجالات كافة، لاسيما مجالات الطاقة، والمياه، والاستثمار، الدفاع، ومكافحة الإرهاب.

وأشار الصفدي إلى مخرجات الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان شهر نيسان الماضي، وما أثمرته من اتفاقيات وخطوات تسهم في تعزيز التعاون.

وفي الشأن الإقليمي، قال الصفدي "أثرت من جانبي القضية الفلسطينية أساساً، وهي كما تعلمون قضيتنا المركزية، ووضعت الوزير (هاياشي) في صورة الجهود التي يقوم بها الأردن من أجل وقف التدهور وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل والشامل والدائم الذي لن يتحقق إلا عبر مسار حل الدولتين"، مؤكداً ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وأضاف الصفدي بأنه وضع نظيره الياباني في صورة الجهود التي يقوم بها الأردن، وبالتعاون مع الأشقاء في العالم العربي، في إطار مجموعة الاتصال مع سوريا، وفي إطار التعاون مع المجتمع الدولي من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الكارثة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254 وبما يضمن تحقيق حق وطموحات الشعب السوري الشقيق، ويضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها واستقلاليتها، وقال "نحن ماضون في هذه الجهود لأن وقف هذه الأزمة وإنهاء ما تنتجه من معاناة للشعب السوري ومن تهديدات للأمن الإقليمي والدولي أولوية بالنسبة لنا".

وأشار الصفدي إلى الخطر الذي يتفاقم نتيجة تراجع الدعم الدولي للاجئين، وللدول المستضيفة، وللمنظمات الدولية المعنية باللاجئين.

وقال الصفدي إن الوزير الياباني طرح التحديات التي يواجهونها مع كوريا الشمالية، ومسألة تصريف المياه المعالجة من محطة مفاعل فوكوشيما النووي، ومبادرة اليابان لأمن المحيطات، وإنه أكد موقف المملكة الثابت في ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبناء العلاقات الإقليمية والدولية على أسس الاحترام المتبادل وبما يضمن الأمن والاستقرار والرخاء للجميع، مشدداً على ثقة المملكة بأن اليابان تعمل ضمن هذه الأطر.

من جانبه، أعرب الوزير الياباني هاياشي عن سعادته بأن تكون المملكة أول دولة يزورها ضمن الجولة الإقليمية التي يقوم بها، مشيراً إلى ما تم تحقيقه من تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد هاياشي استمرار بلاده في تقديم الدعم لعملية الإصلاح الاقتصادي والمالي في الأردن، واستمرارها بدعم اللاجئين.

وقال هاياشي "فيما يتعلق بمعامل فوكوشيما النووي، فقد عبرت للوزير الصفدي بأن هذه الأمور سوف تتم وفقاً للمعايير الدولية، وأن اليابان سوف يستمر بالعمل بشكل وثيق مع وكالة الطاقة الدولية".

وأبدى الوزير الياباني تطلعه للمشاركة في أعمال الحوار السياسي العربي الياباني الثالث الذي سيعقد في القاهرة في الخامس من أيلول الحالي، وفي أعمال الاجتماع الوزاري الأول للأردن ومصر واليابان.

ويشار إلى أن هذه الجولة هي الرابعة من الحوار الاستراتيجي مع اليابان، منذ اتفاق كلا البلدين عام 2018 على رفع مستوى العلاقات للشراكة الاستراتيجية، حيث عقدت الجولة الثالثة شهر آذار الماضي في اليابان.

ويحتفل الأردن واليابان العام المقبل بمرور 70 عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية.

وبلغت قيمة المساعدات المالية المقدمة من اليابان للمملكة خلال الفترة من 1999 وحتى 2023، حوالي 1.9مليار دولار أميركي، منها ما يزيد عن 600 مليون دولار كمنح، و 1.3مليار كتمويل ميسر. كما دعمت اليابان خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في عام 2022 بما قيمته 8مليون دولار، وتعهدت بتقديم 11مليون دولار في عام 2023.

وسيعقد الأردن واليابان الجولة الخامسة من الحوار السياسي - العسكري في كانون الأول المقبل.

--(بترا)

ص خ/أز/ ه ح

03/09/2023 20:12:09