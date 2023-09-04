غزة 3 أيلول (بترا)- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان سياسة التمييز العنصري وتصاعد انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، محذرا من تداعياتها الكارثية التي تنذر بتفجر الأوضاع داخل السجون.

وقال الميزان، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه بحسب المعلومات المتوفرة لديه فقد أصدر وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم 27 آب الماضي قراراً يقضي بتقليص عدد زيارات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، الأمر الذي يُضاعف من انتهاك الحق في تلقي زيارة الأهل، خاصة وأن 60 معتقلا فلسطينيا من سكان قطاع غزة، يُحرمون كلياً من زيارة ذويهم لأسباب سياسية، كما تُحرم الغالبية العظمى من المعتقلين من الحق في تلقي زيارة أقارب من الدرجة الأولى لأسباب أمنية، حيث يُعتبر المعتقل الفلسطيني باسل عماد عريف، صاحب أطول فترة حرمان من تلقي زيارة والده، والتي بلغت حوالي 20 عاما.

وتُشير مؤسسات الأسرى إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 4700 معتقل حتّى نهاية عام 2022م، من بينهم 29 سيدة، و150 طفلا/ة، وحوالي 850 معتقلا إداريا، من بينهم 7 أطفال وسيدتان، و15 صحفيًا/ة، و5 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها، في ظل تصاعد جرائم الأبارتيد بحق المدنيين الفلسطينيين، داعيا إلى الضغط على دولة الاحتلال لضمان حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي زيارة الأهل بصورة منتظمة، وإلغاء الإجراءات كافة، التي من شأنها تقييد حقوقهم المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

--(بترا)

أش/أز/ هـ ح

03/09/2023 19:44:37