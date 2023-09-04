إربد 3 أيلول (بترا)- أعلنت اللجنة المشكلة لتحكيم "جائزة سحم الأدبية للإبداع الشبابي" في دورتها الثالثة، اليوم الأحد، أسماء جميع الفائزين في مسابقات حقلي القصة القصيرة جدًا والشعر الموزون.

وفاز بحقل الشعر الموزون بالمرتبة الأولى: هدى محمد علي مخاترة، وعنوان القصيدة: "رف الفؤاد"، وبالمرتبة الثانية: مالك أيمن أحمد العمري، وعنوان القصيدة: "عروس الشمال"، وبالمرتبة الثالثة مناصفة: محمد تركي فرحان العجارمة، عن قصيدة "جغرافيا الأخضر"، ومحمد نور هشام الغرايبة، عن قصيدة "آخر ما تمنى السندباد".

أما حقل القصة القصيرة ففاز بالمرتبة الأولى مناصفة: محمد قاسم ضيف الله العودات، وعنوان القصة: "تأبين"، وهبة خالد يوسف الطوالبة، وعنوان القصة: "فرح"، وبالمرتبة الثانية مناصفة: فداء إسماعيل حسن العايدي، وعنوان القصة "رشا اللداوي"، ومنى جميل محمود طوالبة، وعنوان القصة: "ملامح"، وبالمرتبة الثالثة مناصفة: ريان هادي فخري خزاعلة، وعنوان القصة: "عن الحب والحرب"، وبراء محمود عبد القادر، وعنوان القصة: "وداع".

يشار إلى أن موعد الحفل الختامي وتسليم الجوائز سيحدد من قبل اللجنة التنظيمية لاحقا.

(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

03/09/2023 19:19:59