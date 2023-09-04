إعلان أسماء الفائزين بجائزة سحم الأدبية للإبداع الشبابي
التاريخ
9/4/2023 10:16:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 3 أيلول (بترا)- أعلنت اللجنة المشكلة لتحكيم "جائزة سحم الأدبية للإبداع الشبابي" في دورتها الثالثة، اليوم الأحد، أسماء جميع الفائزين في مسابقات حقلي القصة القصيرة جدًا والشعر الموزون.
وفاز بحقل الشعر الموزون بالمرتبة الأولى: هدى محمد علي مخاترة، وعنوان القصيدة: "رف الفؤاد"، وبالمرتبة الثانية: مالك أيمن أحمد العمري، وعنوان القصيدة: "عروس الشمال"، وبالمرتبة الثالثة مناصفة: محمد تركي فرحان العجارمة، عن قصيدة "جغرافيا الأخضر"، ومحمد نور هشام الغرايبة، عن قصيدة "آخر ما تمنى السندباد".
أما حقل القصة القصيرة ففاز بالمرتبة الأولى مناصفة: محمد قاسم ضيف الله العودات، وعنوان القصة: "تأبين"، وهبة خالد يوسف الطوالبة، وعنوان القصة: "فرح"، وبالمرتبة الثانية مناصفة: فداء إسماعيل حسن العايدي، وعنوان القصة "رشا اللداوي"، ومنى جميل محمود طوالبة، وعنوان القصة: "ملامح"، وبالمرتبة الثالثة مناصفة: ريان هادي فخري خزاعلة، وعنوان القصة: "عن الحب والحرب"، وبراء محمود عبد القادر، وعنوان القصة: "وداع".
يشار إلى أن موعد الحفل الختامي وتسليم الجوائز سيحدد من قبل اللجنة التنظيمية لاحقا.
(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
03/09/2023 19:19:59
MENAFN04092023000117011021ID1107004317
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