تسجيل 7.6 مليار ورقة مالية حتى نهاية شهر آب الماضي

تسجيل 7.6 مليار ورقة مالية حتى نهاية شهر آب الماضي
التاريخ
9/4/2023 10:16:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية لشهر آب الماضي 7.6 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية 19 مليار دينار.
وحسب بيان للمركز، اليوم الأحد، بلغت ملكية الأردنيين ما يقارب 5.1 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 10.6 مليار دينار.
وسجلت الملكية لأعلى 10 جنسيات، من دون الجنسية الأردنية، ما يقارب 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية 7 مليارات دينار بمقدمتها الجنسية السعودية بقيمة 1.092 مليار دينار، ثم الكويتية 969 مليونا، فالبحرينية بقيمة 862 مليون دينار.
--(بترا)
ر ش/ ن ح/ هـ ح
03/09/2023 18:56:19
MENAFN04092023000117011021ID1107004312
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