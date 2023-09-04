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تسجيل 7.6 مليار ورقة مالية حتى نهاية شهر آب الماضي

9/4/2023 10:16:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية لشهر آب الماضي 7.6 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية 19 مليار دينار.
وحسب بيان للمركز، اليوم الأحد، بلغت ملكية الأردنيين ما يقارب 5.1 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 10.6 مليار دينار.
وسجلت الملكية لأعلى 10 جنسيات، من دون الجنسية الأردنية، ما يقارب 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية 7 مليارات دينار بمقدمتها الجنسية السعودية بقيمة 1.092 مليار دينار، ثم الكويتية 969 مليونا، فالبحرينية بقيمة 862 مليون دينار.
--(بترا)
ر ش/ ن ح/ هـ ح
03/09/2023 18:56:19

MENAFN04092023000117011021ID1107004312

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