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انطلاق فعاليات تمرين النجم الساطع 2023 في مصر

9/4/2023 10:16:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات التمرين المتعدد الجنسيات "النجم الساطع 2023"، في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمشاركة 34 دولة شقيقة وصديقة.
ويهدف التمرين الذي يستمر 14 يوماً، إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة في مجال التدريب العسكري المشترك، إضافةً إلى تعزيز الجهود الأمنية والتشاركية في بناء القدرات لمواجهة التهديدات وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاحترافية.
ويشتمل التمرين على طرق مكافحة الإرهاب، ومكافحة العبوات الناسفة، والتدريب على أعمال الإنزال الجوي والبحري، والغطس الهجومي، وأعمال التأمين الطبي، وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة، والتدريب على اقتحام بؤر إرهابية.
وتشارك القوات المسلحة الأردنية في التمرين بمختلف صنوفها، في تنفيذ العديد من الواجبات العملياتية الرئيسية، خاصة في مجال القتال في المناطق المبنية، ومكافحة الإرهاب والقرصنة.
--(بترا)
ل م/ن ح/رق
03/09/2023 18:38:43

MENAFN04092023000117011021ID1107004305

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