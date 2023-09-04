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أبو السعود يحقق ذهبية كأس التحدي للجمباز

9/4/2023 10:16:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- حقق لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، اليوم الأحد، الميدالية الذهبية، على جهاز حصان المقابض، خلال مشاركته في بطولة كأس التحدي المقامة في مدينة ميرسين التركية.
وحلّ أبو السعود في المركز الأول، تاركاً المركز الثاني للأوكراني أوليغ فيرنيف الذي نال الفضية، وجاء الفنلندي أوسكار كيرميس ثالثاً.
يذكر أن أحمد أبو السعود يستعد للمشاركة في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، من 23 الحالي وحتى 8 الشهر المقبل.
--(بترا)
خ خ/ن ح/رق
03/09/2023 18:34:01

MENAFN04092023000117011021ID1107004304

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