أبو السعود يحقق ذهبية كأس التحدي للجمباز

أبو السعود يحقق ذهبية كأس التحدي للجمباز
التاريخ
9/4/2023 10:16:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- حقق لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، اليوم الأحد، الميدالية الذهبية، على جهاز حصان المقابض، خلال مشاركته في بطولة كأس التحدي المقامة في مدينة ميرسين التركية.
وحلّ أبو السعود في المركز الأول، تاركاً المركز الثاني للأوكراني أوليغ فيرنيف الذي نال الفضية، وجاء الفنلندي أوسكار كيرميس ثالثاً.
يذكر أن أحمد أبو السعود يستعد للمشاركة في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، من 23 الحالي وحتى 8 الشهر المقبل.
--(بترا)
خ خ/ن ح/رق
03/09/2023 18:34:01
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