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وزير الأشغال يتفقد مصنع إنتاج اللوحات والشواخص المرورية

9/4/2023 10:16:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، مصنع إنتاج وصيانة اللوحات والشواخص المرورية، التابع لمديرية السلامة المرورية.
ووجه أبو السمن خلال الزيارة، بتعزيز كوادر المصنع، وتدريب كوادر جديدة بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني، لتغطية حاجة الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى من اللوحات والشواخص المرورية.
وأكد أن الوزارة تولي ملف السلامة المرورية على الطرق أهمية كبرى، حيث تقوم بالكشف الدوري والمستمر عليها لرصد احتياجاتها وتعزيز عناصر السلامة العامة عليها.
وشدد أبو السمن على أن سلامة سالكي الطرق، مسؤولية مشتركة بين العديد من الجهات الحكومية، لكنها لا يمكن أن تتحقق إلا بوعي السائقين والتزامهم بقواعد القيادة الآمنة.
ودعا الوزير، المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على الشواخص المرورية التي وجدت لتحقيق السلامة العامة، إذ يتعرض الكثير منها للعبث أو إلصاق الإعلانات فوقها، وتكثيف ورشات الصيانة الميدانية لإزالة تلك الاعتداءات وملاحقة المتسببين بها.
يذكر أن الوزارة تمتلك ورشة خاصة لتصنيع الشواخص حسب المواصفات العالمية، وتقوم بعملية التركيب بالموقع الذي يحدده فنيون مختصون بالسلامة المرورية مع الأخذ بالاعتبار مسافة رؤية الشاخصة، وارتفاعها وموقعها على الطريق.
--(بترا)
م ح/ن ح/رق
03/09/2023 18:33:22

MENAFN04092023000117011021ID1107004303

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