وزير الأشغال يتفقد مصنع إنتاج اللوحات والشواخص المرورية

وزير الأشغال يتفقد مصنع إنتاج اللوحات والشواخص المرورية
التاريخ
9/4/2023 10:16:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، مصنع إنتاج وصيانة اللوحات والشواخص المرورية، التابع لمديرية السلامة المرورية.
ووجه أبو السمن خلال الزيارة، بتعزيز كوادر المصنع، وتدريب كوادر جديدة بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني، لتغطية حاجة الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى من اللوحات والشواخص المرورية.
وأكد أن الوزارة تولي ملف السلامة المرورية على الطرق أهمية كبرى، حيث تقوم بالكشف الدوري والمستمر عليها لرصد احتياجاتها وتعزيز عناصر السلامة العامة عليها.
وشدد أبو السمن على أن سلامة سالكي الطرق، مسؤولية مشتركة بين العديد من الجهات الحكومية، لكنها لا يمكن أن تتحقق إلا بوعي السائقين والتزامهم بقواعد القيادة الآمنة.
ودعا الوزير، المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على الشواخص المرورية التي وجدت لتحقيق السلامة العامة، إذ يتعرض الكثير منها للعبث أو إلصاق الإعلانات فوقها، وتكثيف ورشات الصيانة الميدانية لإزالة تلك الاعتداءات وملاحقة المتسببين بها.
يذكر أن الوزارة تمتلك ورشة خاصة لتصنيع الشواخص حسب المواصفات العالمية، وتقوم بعملية التركيب بالموقع الذي يحدده فنيون مختصون بالسلامة المرورية مع الأخذ بالاعتبار مسافة رؤية الشاخصة، وارتفاعها وموقعها على الطريق.
--(بترا)
م ح/ن ح/رق
03/09/2023 18:33:22
MENAFN04092023000117011021ID1107004303
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