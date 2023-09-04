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مركز زها الثقافي في الطفيلة يختتم دورات النادي الصيفي

9/4/2023 10:16:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 3 أيلول (بترا)- اختتم مركز زها الثقافي في الطفيلة، اليوم الأحد، دورات النادي الصيفي في حفل أقيم في ساحة المركز.
واشتمل النادي الصيفي، على حزمة دورات تدريبية متخصصة خلال العطلة الصيفية، إضافة إلى خدمات ترفيهية لرواد المركز وزواره، استهدفت المئات من الأطفال وأبناء المجتمع المحلي، بإشراف مدربين وأعضاء من الهيئة الإدارية ومشرفين من المركز.
وتنوعت الدورات التدريبية التي عقدت ضمن مجالات تحتاجها الفئات العمرية المختلفة، وتناسب متطلباتهم من بينها دورات التصميم وبرمجة الروبوت الآلي والصحافة والإعلام والحساب الذهني السريع والمهارات اليدوية، وإدارة المشروعات، واستخدامات اللغة الإنجليزية والمحادثة والرسم والخط العربي وكرة القدم، إلى جانب افتتاح دورات ترفيهية وتعليمية للأطفال الصغار ضمن غرف كراميش.
وعبر العديد من رواد المركز عن تقديرهم لمستويات التدريب والترفيه التي تقدم في المركز، ما أسهم في صقل مواهبهم وسد أوقات الفراغ لديهم بما هو مفيد، لشموله على ملاعب ومرافق تدريبية وترفيهية وبرامج تدريبية متنوعة، والإسهام بتنمية الإبداعات وصقل المواهب لدى الطلبة المبدعين.
--( بترا)
س م/م د/رق
03/09/2023 18:05:12

MENAFN04092023000117011021ID1107004302

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