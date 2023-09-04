مركز زها الثقافي في الطفيلة يختتم دورات النادي الصيفي
التاريخ
9/4/2023 10:16:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 3 أيلول (بترا)- اختتم مركز زها الثقافي في الطفيلة، اليوم الأحد، دورات النادي الصيفي في حفل أقيم في ساحة المركز.
واشتمل النادي الصيفي، على حزمة دورات تدريبية متخصصة خلال العطلة الصيفية، إضافة إلى خدمات ترفيهية لرواد المركز وزواره، استهدفت المئات من الأطفال وأبناء المجتمع المحلي، بإشراف مدربين وأعضاء من الهيئة الإدارية ومشرفين من المركز.
وتنوعت الدورات التدريبية التي عقدت ضمن مجالات تحتاجها الفئات العمرية المختلفة، وتناسب متطلباتهم من بينها دورات التصميم وبرمجة الروبوت الآلي والصحافة والإعلام والحساب الذهني السريع والمهارات اليدوية، وإدارة المشروعات، واستخدامات اللغة الإنجليزية والمحادثة والرسم والخط العربي وكرة القدم، إلى جانب افتتاح دورات ترفيهية وتعليمية للأطفال الصغار ضمن غرف كراميش.
وعبر العديد من رواد المركز عن تقديرهم لمستويات التدريب والترفيه التي تقدم في المركز، ما أسهم في صقل مواهبهم وسد أوقات الفراغ لديهم بما هو مفيد، لشموله على ملاعب ومرافق تدريبية وترفيهية وبرامج تدريبية متنوعة، والإسهام بتنمية الإبداعات وصقل المواهب لدى الطلبة المبدعين.
--( بترا)
س م/م د/رق
03/09/2023 18:05:12
MENAFN04092023000117011021ID1107004302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.