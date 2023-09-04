الأشغال تنهي أعمال مشروع إعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية

عمان 3 أيلول (بترا)- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال المشروع الخاص بإعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية - المفرق، الذي يعتبر أحد الطرق الحيوية في محافظة المفرق.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، فإن الجسر يخدم عددا من المنشآت الحيوية والمصانع، ومخيمي الزعتري ومريجيب الفهود للاجئين السوريين.

وأضافت الوزارة أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، إعادة حركة السير إلى طبيعتها وفتح الطريق رسميا اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين.

وتضمنت أعمال المشروع، إنشاء جسر جديد مجاور للجسر القائم وتنفيذ أعمال ربط للطريق القائم بالاتجاهين بطول 800 متر من خلال إزالة طبقات الإسفلت القائمة، وتنفيذ طبقات الفرشيات، وأعمال الخلطات الإسفلتية الجديدة، إضافة إلى أعمال السلامة المرورية من دهانات وعاكسات أرضية ليصبح بأربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية، إضافة الى أعمال تصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة لهذا المقطع من الطريق وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالمياً.

--(بترا)

م ح/ن ح/رق

03/09/2023 17:57:21