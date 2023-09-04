جمعية قرى الأطفال تقيم يوما مفتوحا في إربد

إربد 3 أيلول (بترا)- أقامت جمعية قرى الأطفال الأردنية (sos)، يوما ترفيهيا مفتوحاً في قرية أطفال إربد، شمل العديد من الأنشطة الترفيهية.

وجرى خلال اليوم المفتوح، الذي جاء برعاية شركة "ايه إي إس الأردن"، افتتاح بازار خيري بمشاركة عدد من شابات وسيدات المجتمع المحلي كدعم مقدم من قرى الأطفال لهن ليتمكن من عرض وتسويق منتجاتهن للمشاركين.

وقال مدير قرية أطفال إربد زكريا المومني، إن هذا اليوم يأتي ضمن توجه الجمعية نحو تعزيز الدمج المجتمعي بين أطفال القرية وأطفال المجتمع المحلي، وفتح أبواب القرية للضيوف لقضاء يوم ممتع مع أطفالهم.

يشار الى ان هذا اليوم هو الثاني الذي تقيمه جمعية قرى الأطفال التي ستنظم اليوم الثالث في قرية أطفال العقبة يوم السبت المقبل.

--(بترا)

م ق/م د/رق

03/09/2023 17:32:45