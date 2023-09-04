جمعية قرى الأطفال تقيم يوما مفتوحا في إربد

جمعية قرى الأطفال تقيم يوما مفتوحا في إربد
التاريخ
9/4/2023 10:16:17 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 3 أيلول (بترا)- أقامت جمعية قرى الأطفال الأردنية (sos)، يوما ترفيهيا مفتوحاً في قرية أطفال إربد، شمل العديد من الأنشطة الترفيهية.
وجرى خلال اليوم المفتوح، الذي جاء برعاية شركة "ايه إي إس الأردن"، افتتاح بازار خيري بمشاركة عدد من شابات وسيدات المجتمع المحلي كدعم مقدم من قرى الأطفال لهن ليتمكن من عرض وتسويق منتجاتهن للمشاركين.
وقال مدير قرية أطفال إربد زكريا المومني، إن هذا اليوم يأتي ضمن توجه الجمعية نحو تعزيز الدمج المجتمعي بين أطفال القرية وأطفال المجتمع المحلي، وفتح أبواب القرية للضيوف لقضاء يوم ممتع مع أطفالهم.
يشار الى ان هذا اليوم هو الثاني الذي تقيمه جمعية قرى الأطفال التي ستنظم اليوم الثالث في قرية أطفال العقبة يوم السبت المقبل.
--(بترا)
م ق/م د/رق
03/09/2023 17:32:45
MENAFN04092023000117011021ID1107004299
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