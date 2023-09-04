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3174 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

9/4/2023 10:16:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3174 طنا، منها 2009 أطنان خضار، و1004 أطنان فواكه، و159طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و38، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 15 و25، والجزر بين 50 و65، والخيار بين 15 و30، والزهرة بين 40 و80، والليمون بين 50 و80، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.
--(بترا)
رح/ف م/رق
03/09/2023 17:25:48

MENAFN04092023000117011021ID1107004298

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